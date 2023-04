Offener Sonntag: Über 70.000 Besucher erobern Bergedorfs City

Dichtes Gedränge bei strahlendem Sonnenschein in Bergedorfs City am verkaufsoffenen Sonntag: Blick auf den Bergedorfer Markt im Zuge der Fußgängerzone Sachsentor.

Hamburg. Zehntausende ließen Bergedorfs City am Sonntag, 2. April, bei strahlendem Sonnenschein fast aus den Fugen geraten. Selbst eisige Temperaturen konnten die Anziehungskraft von Frühlings- und Ostermarkt, offenen Geschäften sowie dem bz-Automarkt gleich nebenan am Schlosspark nichts anhaben. Das galt selbst am Sonnabend, als sich das Wetter zwar deutlich wärmer, dafür aber regengrau präsentierte.

„Die Leute sind einfach gut drauf. Es macht richtig Spaß“, sagte Martina Willhoeft, die am verkaufsoffenen Sonntag ständig zwischen ihren beiden Geschäften „Herrenausstatter Willhoeft“ und dem weiblichen Gegenstück „Azul“ im Sachentor hin und her pendeln musste, hatte ihr Team doch überall alle Hände voll zu tun: „Es wird nicht nur gebummelt, sondern auch kräftig geshoppt.“

Verkaufsoffener Sonntag mit bz-Automarkt sorgt für viele Besucher

Das traf auch für den bz-Automarkt zu – obwohl ein Einkauf dort mehr als nur ein Taschengeld kostet. Tatsächlich traf die riesige Auswahl von 21 Automarken fast jeden Geschmack – und machte Lust auf eine Spritztour im neuen Wagen in den Frühling. Etliche Probefahrten wurden vereinbart, dazu Vormerkungen für manchen Flitzer und sogar verschiedene Wohnmobile. Selbst einige Kaufverträge sind am sonnigen Sonntag schon unterzeichnet worden.

Beliebt bei dem Nachwuchs: Die Freiwillige Feuerwehr Bergedorf zeigt einen ihrer Einsatzwagen auf dem bz-Automarkt.

Foto: Ulf-Peter Busse / BGZ

Für die Kinder gab es indes andere Stars auf der Chrysanderstraße: Die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Bergedorf luden ein zum Probesitzen, wo sonst die Retter in voller Montur zum Einsatz fahren, zeigten die riesige Ausstattung ihres Löschfahrzeug – und durften das Blaulicht eigentlich nie ausschalten. Nebenan lud das Deutsche Rote Kreuz die Eltern zum Test, ob die Griffe aus dem Erste-Hilfe-Kursus noch sitzen: An Spezialpuppen durfte die Wiederbelebung samt Herz-Druckmassage geübt werden.

Lob für Nebeneinander von Einkaufsvergnügen und Automarkt in der City

„Das Nebeneinander von Automarkt und Einkaufsvergnügen in unserer Bergedorfer City ist gerade jetzt im Frühling ein echtes Highlight“, lobte Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann, als sie den bz-Automarkt am Sonnabend bei Nieselregen zusammen mit Christian Siebert eröffnete, dem Geschäftsführer des Funke Mediengruppe Hamburg, zu der auch die Bergedorfer Zeitung gehört.

Großer Ansturm am Sonntag beim bz-Automarkt auf Chrysanderstraße und Vinhagenweg am Schlosspark.

Foto: Ulf-Peter Busse / BGZ

So sieht es auch Veronika Vogelsang, die im Auftrag des Bergedorfer Wirtschaftsverbandes WSB den Frühlings- und Ostermarkt sowie den verkaufsoffenen Sonntag organisiert hat: „Diese Vielfalt hat wieder gut 70.000 Menschen zu uns nach Bergedorf gezogen. Und das sogar trotz des Regenwetters vom Sonnabend.“

Besucher stürmen die Außengastronomie – und das Angebot der Blumenhändler

Tatsächlich waren die Besucher aber gar nicht wetterfühlig: Die Blumenhändler lobten sogar den Sonnabend als deutlich umsatzstärker im Vergleich zum Sonntag. Neben Ostersträußen und Pflanzen aller Art waren Blumenzwiebeln besonders gefragt.

Blumen mitten in der Bergedorfer City: Blick aus dem Stand der Gärtnerei Bebersdorff aus Neuengamme.

Foto: Ulf-Peter Busse / BGZ

Der Sonntag war dann der Tag der Gastronomie, die sich trotz kühler Temperaturen besonders an ihren Tischen und Verkaufsständen unter freiem Himmel über riesigen Andrang freute. „Die Menschen wollen jeden Sonnenstrahl genießen“, sagt Veronika Vogelsang. Noch größer war der Andrang nur am Eierpunsch-Stand von Weinhändler Christoph von Have. Deutlich mehr als 50 Liter wurden hier allein am Sonntagnachmittag ausgeschenkt.

Für die nächsten verkaufsoffenen Sonntage würden sich die Geschäfte im östlichen Sachsentor nahe des Mohnhofs allerdings mehr Programm in diesem Teil der Fußgängerzone wünschen: „Das Zentrum des Frühlings- und Osterstermarkts liegt auf der Alten Holstenstraße und damit zu weit weg von uns“, sagt Dirk Hillmann, Betriebsleiter vom Schuhgeschäft Höber.

Bekommt viel Aufmerksamkeit für ihre Pole-Dance-Show: Mona-Maria Jansen vom Fitness- und Yoga-Studio Mohnblume an der Kurt-A.-Körber-Chaussee.

Foto: Ulf-Peter Busse / BGZ

Die Daten der nächsten verkaufsoffenen Sonntage stehen bereits fest: Am Wochenende 1./2. Juli lautet das Motto „Fühl den Sommer“ mit viel italienischem Flair in Bergedorf. Am Wochenende 23./24. September folgt dann der bleibte Landmarkt und am 4./5. November steht schließlich das Martinsmarkt-Fest im Mittelpunkt.