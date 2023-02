Frühlings- und Ostermarkt: Womit Bergedorf locken will

So soll es am erste April-Wochenende wieder werden: Blick über einen Teil des Frühlings- und Ostermarktes auf der Alten Holstenstraße

Bergedorf. Auch wenn es diese Tage noch mal eisig kalt war – Bergedorfs Innenstadt bereitet sich längst mit Hochdruck auf die schönste Jahreszeit vor: Von Ende März an ziehen bunte Osterbäume in die Einkaufsstraßen – als Vorboten des beliebten Frühlings- und Ostermarktes, der sich in diesem Jahr rund um den ersten verkaufsoffenen Sonntag am Wochenende 1./2. April rankt.

„Seit der Hamburger Senat die Termine für die Sonntagsöffnungen beschlossen hat, steht für Bergedorfs Wirtschaftliche Vereinigung WSB fest, dass alle vier genehmigten Wochenenden in unserem Bezirk zum Feiern und Einkaufen genutzt werden“, sagt Veronika Vogelsang. Sie ist jeweils für das Rahmenprogramm zuständig, das laut Gesetz die unverzichtbare Grundlage bildet, damit die Geschäfte auch sonntags von 13 bis 18 Uhr öffnen dürfen.

Osterlämmer und ihre Muttertiere auf der Alten Holstenstraße

Los geht es in fünf Wochen mit dem Frühlings- und Ostermarkt, in dessen Zentrum wie immer eine üppig-bunte Meile mit Kunstgewerbe, Kulinarischem und natürlich einer vielfältigen Blumenpracht auf der Alten Holstenstraße zwischen City-Kreisel und Kirche St. Petri und Pauli gehört (letzte Stand-Anmeldungen: Tel. 040/735 40 65). Natürlich werden auch die Osterlämmer samt ihrer Muttertiere zum Staunen und Streicheln dabei sein – einschließlich mehrerer Schur-Vorführungen.

Schon in der letzten März-Woche sollen sogenannte Osterbäume den ersten offenen Sonntag ankündigen. Sie werden in den Einkaufsstraße aufgestellt und von Kinder österlich geschmückt. Am 1. und 2. April steigt dann auch wieder der „bz“-Automarkt. Zahlreiche Händler aus Bergedorf und Umgebung laden zusammen mit unserer Zeitung zur großen Schau auf den Vinhagenweg und die Chrysanderstraße am Schlosspark, gleich neben dem Sachsentor.

Nach dieser Frühlingspremiere in Sachen Shopping-Spaß folgen über das Jahr 2023 verteilt noch weitere drei Wochenenden mit verkaufsoffenen Sonntagen. Dazu gehört kurz vor den Sommerferien am 1./2. Juli das Event „Fühl den Sommer“, bei dem sich die City mit viel Gastronomie und kleinen Shops laut Veronika Vogelsang anfühlen soll wie ein kleiner Urlaubstrip nach Italien. Für den Herbst ist am 23./24. September der Bergedorfer Landmarkt geplant, bevor am 4./5. November dann das Martins-Markt-Fest im Mittelpunkt stehen wird.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.