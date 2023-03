Dieser brandneue Elektroflitzer will den Markt erobern

Bergedorf. Im Autohaus Harke laufen die Vorbereitungen für den 66. Bergedorfer Automarkt unserer Zeitung auf Hochtouren. Verkaufsleiterin Valerie Harke gibt dem „Funky Cat“ eine letzte Politur, bevor das nagelneue Elektro-SUV am Wochenende 1./2. April seinen großen Auftritt auf der Chrysanderstraße am Schlosspark hat. Parallel zum Frühlings- und Ostermarkt laden hier und auf dem angrenzenden Vinhagenweg ab 10 Uhr am Sonnabend zehn Autohäuser aus der Region zum Probesitzen in Neu- und Gebrauchtwagen von insgesamt 23 Marken.

Für Elektrobegeisterte könnte der Ora Funky Cat besonders interessant sein. Das Elektro-SUV (ab 38.990 Euro) des chinesischen Herstellers „Great Wall Motors“ ist brandneu auf dem deutschen Markt. „Die Chinesen stellen schon lange Autos in guter Qualität her“, stellt Valerie Harke klar. Das zeigt auch der offizielle Euro-Crashtest NCAP: Hier hat der Ora eine hervorragende Fünf-Sterne-Bewertung erhalten. Zudem wurde das Modell als sicherstes Auto in seiner Kategorie ausgezeichnet.

Auch Feuerwehr, DRK und Kfz-Sachverständige sind beim Automarkt dabei

Der Modellname setzt sich zusammen aus dem Wort „Funky“, was im Chinesischen so viel wie „Unkonventionelle Art des Lebens“ bedeutet, und „Cat“, der chinesischen Bezeichnung für einen treuen Begleiter. Zusätzlich präsentiert das Autohaus Harke noch weitere Neuheiten. Etwa den Mitsubishi ASX „Den haben wir erst seit zwei Tagen in unserer Ausstellung“, erzählt die Verkaufsleiterin.

Neben den Händlern sind auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Kfz-Sachverständigen von Autotax auf dem Bergedorfer Automarkt vertreten, um über ihre Arbeit zu informieren. Feuerwehrfans sollten zudem am Sonntag, 2. April, unbedingt dabei sein, wenn die Freiwillige Feuerwehr Bergedorf eines ihrer Löschfahrzeuge präsentiert. Der Einsatzwagen wird den ganzen Tag über unter Aufsicht der Feuerwehrleute zu besichtigen sein. Laut Sprecher Stefan Pflüger handelt es um ein Fahrzeug, das mit den modernsten technischen Hilfen und Modulen ausgestattet. Besucher dürfen auch die Technik selbst ausprobieren. Laut Pflüger „sind wir eben eine Feuerwehr zum Anfassen“.

Geöffnet hat der Bergedorfer Automarkt wie auch der Frühlings- und Ostermarkt am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Zudem lädt ganz Bergedorf am 2. April von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffener Sonntag. hpbk

