Bergedorfer Citylauf: Ab jetzt Anmeldung für die 10. Auflage des Lauf-Events

Rund 1200 Teilnehmer werden bei dem Lauf-Event am 11. Juni erwartet. Weltklasse-Diskuswerfer Mika Sosna soll den Startschuss geben

Startschuss im vergangenen Sommer zum Hauptlauf über zehn Kilometer. Tausende Zuschauer verfolgen jedes Jahr die Rennen an der Strecke.

Bergedorf. Der Bergedorfer Citylauf feiert in diesem Sommer Geburtstag! Am 11. Juni wird die 10. Auflage des Lauf-Events gestartet, das von der TSG Bergedorf und unserer Zeitung gemeinsam ausgerichtet wird. Seien Sie also mit dabei! Es ist zweifellos die schönste Art, die Bergedorfer Innenstadt zu erkunden. Das Anmeldeportal ist unter www.tsg-bergedorf.de/veranstaltungen/bergedorfer-citylauf ab Sonnabend, den 1. April, geöffnet.

Den Startschuss wird voraussichtlich der Weltklasse-Diskuswerfer Mika Sosna geben, der bekanntlich ebenfalls für die TSG Bergedorf antritt. „Sofern er nicht an diesem Sonntag selbst einen Wettkampf hat. Das ist noch nicht ganz klar“, erläutert der Organisator Thorsten Wetter, Leiter des Referats Sport & Jugend bei der TSG Bergedorf. Sosna hofft in diesem Sommer auf die Qualifikation zur U-23-Europameisterschaft Mitte Juli in Finnland.

Lauf-Event: Organisator Thorsten Wetter hofft auf Teilnehmer-Rekord

Bereits im vergangenen Sommer feierte der Bergedorfer Citylauf nach zwei Jahren Corona-Pause ein erfolgreiches Comeback. 1172 Läuferinnen und Läufer aller Altersgruppen nahmen die Strecke unter die Füße, die vom Bergedorfer Schlossgarten hinauf ins Villengebiet zum Hansa-Gymnasium und dann um die Bergedorfer Innenstadt herum zurück zur Chrysanderstraße führt, wo sich der Start- und Zielbereich befindet.

Für viele das schönste Event von allen: der Kinderlauf.

Foto: Hanno Bode

„Mit dem Vor-Corona-Niveau von über 1200 Teilnehmern rechne ich in diesem Jahr auf jeden Fall“, blickt Wetter voraus. „Ich blinzele aber auch schon so ein bisschen in Richtung der 1500er-Marke. Damit liebäugele ich schon.“ Sollte es dazu kommen, wäre es der größte Bergedorfer Citylauf, den es je gegeben hat.

Anstiege im Villengebiet sind eine große Herausforderung

Das bewährte Programm hat sich gegenüber den Vorjahren nicht verändert. Um 10 Uhr gehen zunächst die Kinder auf die Strecke. Die Mädchen und Jungs (Jahrgang 2010 und jünger) starten über 2,5 Kilometer. Die beiden Runden um den Schlossgarten sind absolut eben und daher gut zu bewältigen.

Um 11 Uhr folgt der Inklusionslauf über fünf Kilometer für Menschen mit und ohne Handycap. Das Besondere dabei: Die Laufzeit aller Teilnehmer wird zwar über einen Chip am Schuh gemessen, es gibt jedoch keine Rangliste, keine Siegerliste, keine Siegerehrung. „Die Idee von diesem Lauf ist, dass jeder Teilnehmer ein Gewinner ist“, betont Wetter. An der sportlichen Herausforderung mangelt es trotzdem nicht, da sollten sich Neulinge nicht täuschen lassen. Die beiden Anstiege im Villenviertel hinauf zum Hansa-Gymnasium sind vor allem an einem warmen Tag ganz schön giftig.

Musikgruppe „Sambawelle“ macht Läuferinnen und Läufern Beine

Das gilt erst recht für den Hauptlauf über zehn Kilometer, bei dem der Anstieg zum Hansa-Gymnasium dann gleich vier Mal zu bewältigen ist. Er kann auch als 4x2,5-Kilometer-Staffel gelaufen werden. Wer nun denkt: „Viermal dieselbe Runde, wie langweilig!“, der irrt. Denn weil sich jedes Jahr Tausende Zuschauer an der Strecke drängen, ist es gerade das Besondere bei diesem Lauf, an bestimmten Punkten mehrfach vorbeizukommen. Das gilt ganz besonders für den Vinhagenweg kurz vor dem Ziel, wo die Hamburger Musikgruppe „Sambawelle“ den Aktiven mit heißen Rhythmen Beine machen wird. Danach läuft es sich dann wie von selbst. Versprochen!

Infokasten: 10. Bergedorfer Citylauf am 11. Juni 2023

Zeitplan: 10 Uhr: Kinderlauf (2,5 Kilometer ebene Strecke); 11 Uhr: Inklusionslauf (5 Kilometer mit Steigungen); 12.30 Uhr: Hauptlauf (10 Kilometer mit Steigungen).

Kinderlauf: Jahrgang 2010 und jünger

Inklusionslauf: Alle Altersgruppen, Menschen mit und ohne Handycap, individuelle Zeiterfassung, keine Rangliste

Hauptlauf: Jahrgang 2009 und älter, mit Staffelwettbewerb

Start und Ziel: Chrysanderstraße

Zeitmessung: Erfolgt über Chip am Schuh. Ohne Chip ist eine Zeiterfassung nicht möglich

Preise: Kinderlauf 11 Euro (ab 5. Juni 13 Euro); Inklusionslauf Jahrgang 2005 und älter: 18,50 Euro (ab 5. Juni 20,50 Euro), Jahrgang 2006 und jünger: 11 Euro (ab 5. Juni 13 Euro); Hauptlauf: Jahrgang 2005 und älter: 18,50 Euro (ab 5. Juni 20,50 Euro), Jahrgang 2006-2009: 11 Euro (ab 5. Juni 13 Euro)

Homepage/Anmeldung: www.tsg-bergedorf.de/veranstaltungen/bergedorfer-citylauf (Hier findet sich auch der Link zur Anmeldung)