Am Wochenende erwartet Bergedorfer nicht nur ein farbenfroher Ostermarkt, auch der verkaufsoffene Sonntag lockt in die City.

Ostermarkt So bunt feiert Bergedorf den Frühling in der Innenstadt

Bergedorf. Was für ein schönes Gefühl, wenn die Sonnenstrahlen endlich wieder wärmen, die Wiese vor dem Rathaus mit Krokussen übersäht ist und das Vogelgezwitscher lauter wird. Pünktlich zum Frühlingsanfang soll auch die Bergedorfer Innenstadt anlässlich des alljährlichen Frühlings- und Ostermarktes am 1. und 2. April wieder bunt werden. Dafür wurden jetzt Osterbäume in der Fußgängerzone aufgestellt.

Am Wochenende locken dann eine abwechslungsreiche Markt-Meile, der verkaufsoffene Sonntag und der bz-Automarkt in die City. In den Fußgängerzonen laden die Geschäfte der Bergedorfer Ladeninhaber am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr zum gemütlichen Bummeln ein. Die Geschäfte sind am Sonntag ab 13 Uhr geöffnet. Vor der Kirche St. Petri und Pauli kann bei verschiedenen Ständen mit Weidenkörben aus der Heide, Schmuck, oder Osterdeko gestöbert werden.

Ostermarkt in Bergedorf: Händler verkaufen Ware aus der Region

Auch zahlreiche Selbsterzeuger aus der Region bieten in der Innenstadt am Sonnabend und Sonntag ihre Ware an: So gibt es neben Spezialitäten wie Holzofenbrot und Wildschwein-Sülze auch Blumen aus den Vier- und Marschlanden, Äpfel aus dem Alten Land oder Räucherfisch aus Schleswig-Holstein. Die Marktmeile erstreckt sich von der Ernst-Mantius-Straße durch die Alte Holstenstraße bis in das Sachsentor.

Wer einfach eine schöne Zeit haben und verweilen will, kann sich Bratwurst, Burger, Schmalzkuchen oder Crêpe gönnen und die ersten Osterlämmchen mit ihren Muttertieren bewundern. Damit auch den kleinen Bergedorfern nicht langweilig wird, gibt es eine Schminkstation, einen Ballon-Künstler und eine Bungee-Jump-Anlage zum auspowern. Alle Kinder sind außerdem am Sonnabend zwischen 11 und 16 Uhr herzlich dazu eingeladen, im Bergedorfer Schlossrestaurant „In aller Munde“ bunten Osterschmuck zu basteln. Gleich nebenan können Eltern in der Chrysanderstraße dann auch gleich einen Blick auf die Fahrzeuge beim bz-Automarkt werfen.

Auch das CCB wird österlich geschmückt

WSB-Chef Marc Wilken empfängt die Kinder der Kita Schmusebacke Curslack und ihre Erzieherinnen Jennifer Wesierski (M. ) und Bahar Demier zum Schmücklen des Osterbaums vor St. Petri und Pauli.

Foto: Thomas Voigt

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kinder der Kita Schmusebacke aus Curslack waren am Montag dem Aufruf von Veranstalterin Veronika Vogelsang gefolgt und schmückten den Baum vor St. Petri und Pauli mit bunten Ostereiern. „Weitere Osterbäume stehen im Sachsentor an der Hausnummer 18, an der Ecke Hude neben Tamaris und vor dem H&M-Schaufenster, außerdem in der Bergedorfer Schlossstraße am Hintereingang der Bergedorfer Volksbank“, sagt Veronika Vogelsang. „Sie dürfen gern ebenfalls von Kindern festlich geschmückt werden.“ In der Alten Holstenstraße warten insgesamt drei Osterbäume in Höhe der Hausnummern 3, 33 und 62 auf schmückende Kinderhände.

Auch das Einkaufszentrum CCB und die Lohbrügger Fußgängerzone ziehen mit und werden österlich dekoriert. Am Sonntag treten Kinder des Musiktheaters „Sonnenstimmen“ auf und bieten musikalische Unterhaltung, gleichzeitig winken bei verschiedenen Läden einige Rabattaktionen.