CCB: Hochzeit gerettet - dank Shopping-Beratung mit viel Herz

Bergedorf. Vanessa Jäger war keine einfache Kundin, als sie Anfang Dezember die Filiale des Dessous-Spezialisten Hunkemöller im CCB betrat: Hochschwanger, kurz vor der Hochzeit – und schon ausgestattet mit dem perfekten Brautkleid. „Aber es fehlte der passende BH. Und ohne den war überhaupt gar nichts mehr gut“, erinnert sich die junge Frau aus Kirchwerder, der selbst ihre eigene Mutter im Schlepptau nicht mehr helfen konnte.

Doch Hunkemöller-Filialleiterin Nadine Schierhorn konnte. „Sie hat mich ganz lieb und ruhig beraten. Mit viel Herz und dem richtigen Schuss Humor“, erinnert sich Vanessa Jäger. „Der ganze Frust war wie weggeblasen, sie hat sich irgendwie alle Zeit der Welt genommen.“ Natürlich wurde so am Ende auch das passende Kleidungsstück gefunden. Die Hochzeit kurz vor Weihnachten war gerettet – und der Nachwuchs kann im Februar nun die junge Familie komplett machen.

612 schöne Alltagsgeschichten aus dem Einkaufszentrum CCB

Doch die Geschichte hat ein Nachspiel. Und das ist ebenso überraschend-positiv: Nadine Schierhorn ist die Siegerin des Wettbewerbs „Der schönste Lächelmoment“, der den gesamten Dezember über bis Heiligabend im CCB lief. Alle Kunden waren aufgefordert, ihr schönstes Erlebnis mit einem der rund 850 Mitarbeiter in den Geschäften oder vom Team des Einkaufszentrums aufzuschreiben. So kamen 612 Einsendungen zusammen, aus denen das Management in Zusammenarbeit mit dem German Council, dem Interessenverband der Einkaufszentren, die Siegerstory und vier weitere beste Geschichten auswählte.

Dazu gehört die Reinigungskraft, die einem CCB-Besucher dessen vergessene Sporttasche tags darauf zurückgab. Zudem der immer freundliche Helmut Grohn am Info-Point. Und die junge Mitarbeiterin des Teams der Buchhandlung Heymann, die beim Aufheben eines verlorenen Feuerzeugs heftig mit dessen Besitzer zusammenstieß – es sollte der Beginn ihrer Beziehung werden.

Gewinnerin kann sich auch über eine Nacht im Einkaufszentrum freuen

„Das alles passiert täglich bei uns, bleibt gewöhnlich aber im Verborgenen. Dabei ist die Freundlichkeit der vielen Mitarbeiter unter unserem Dach der entscheidende Faktor, dass wir als Einzelhandel vor Ort gegen das Online-Shopping auch in Zukunft bestehen können. Denn im Internet gibt es nur Bilder lächelnder Menschen und keine echten Erlebnisse“, sagte Center-Manager Lutz Müller, der den Siegern auf Platz zwei bis fünf Einkaufsgutscheine überreichte.

Als einziges Mitarbeiter-Kunden-Duo wurden Nadine Schierhorn und Vanessa Jäger ausgezeichnet, die sich mittlerweile übrigens längst auch privat kennen. Beide werden eingeladen, etwas ausgefallene Camping-Urlaube zu machen: Vanessa Jäger darf – gern mit ihrer jungen Familie – eine Nacht im „Sleeperoo“-Zelt verbringen, das mitten im Einkaufszentrum CCB steht. Zahlreiche Überraschungen inklusive. Und Nadine Schierhorn erhielt einen 1000-Euro-Gutschein, mit dem sie einen Kurzurlaub in einem der hochmodernen Zelte verbringen kann, den „Sleeperoo“ an markanten Orten in ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland aufgestellt hat.