Bergedorfer Automarkt: 13 Händler präsentieren Auto-Neuheitena

Vom Elektroflitzer bis zur Familienkutsche: Autos von 20 Marken sind am 2. und 3. April in Bergedorf zu sehen – und zu kaufen.

Neugierige Blicke, viele technischen Fragen und Spaß für die gesamte Familie: Gut besucht war zuletzt im Frühling 2019 der Bergedorfer Automarkt, der sowohl an der Chrysanderstraße als auch am Vinhagenweg die neuesten Modelle präsentierte.

Hamburg. Hoffentlich bei herrlichstem Sonnenschein unter freiem Himmel: Flotte Flitzer und die schicksten Neuwagen-Modelle und Gebrauchtwagen präsentiert die Bergedorfer Zeitung wieder am Wochenende 2. und 3. April an der Chrysanderstraße und am Vinhagenweg in Bergedof. Etwa 20 verschiedene Marken dürfen die Besucher des nunmehr 65. Bergedorfer Automarktes anschauen, testen und gern auch mal zur Probe fahren. Bereits 13 Autohäuser haben zugesagt, ihre Neuheiten zu zeigen.

„Wir werden wahrscheinlich unsere Elektrofahrzeuge mitbringen, also den neuen Skoda Enyaq iV und den Elektro-SUV VW ID.4“, verrät Christian Maske, Verkaufsleiter für Neuwagen bei der Firma Emil Frey Küstengarage vom Curslacker Neuen Deich 72. Ganz sicher solle auch ein VW T-Roc Cabriolet dabei sein.

2./3. April: Bergedorfer Automarkt mit Fahrzeugen von 20 Marken

Ein Polo gehe immer, aber auch den Taigo von Volkswagen will Kfz-Meister Marco Timmann aus Fünfhausen auf jeden Fall mitbringen – als Coupé: „Der ist gerade in. Der sportliche Mini-SUV ist ein bisschen wie Golfklasse und mit 95 PS schon ab 19.800 Euro zu haben.“

Neu sei aber auch das Angebot einer Fachberatung für Kindersitze – in Zusammenarbeit mit den „Zwergperten“. Timmann: „Wir vertreiben nur die absolut sichersten Kindersitze, die es derzeit auf dem Markt gibt – für Babys bis zum Sitz für Kinder bis 15 Kilogramm. Dazu bieten wir einen Testeinbau im eigenen Auto an.“

Neu als Händler dabei ist diesmal die B&K GmbH von der Bergedorfer Straße 68. Schon häufiger und auch diesmal wieder am Start sind Auto Bluhm, Auto Harke, das Autocentrum Michael, das Autohaus am Sachsenwald, Händler Günter Hamester, Autohaus Michael, die S+K GmbH, Autohaus Wilken sowie Nord-Ostsee Automobile.

Bergedorfer Automarkt: Gute Möglichkeit, zwischen Marken und Modellen zu vergleichen

Der Bergedorfer Automarkt hat übrigens eine lange Tradition: Vor über 28 Jahren lud unsere Zeitung zum ersten Mal auf den Frascatiplatz. Damals präsentierten sich bis zu 26 Aussteller noch zweimal im Jahr – im Frühjahr und im Herbst. Die Flächen waren größer, es wurden Fahrzeuge direkt vom Platz weg verkauft. Die Ansprüche der Verbraucher änderten sich jedoch im Laufe der Zeit: Man informiert sich heute zunächst im Internet.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Seit 2016 veranstalten wir den Bergedorfer Automarkt im Vinhagenweg und in der Chrysanderstraße“, sagt Elke Ammerschubert, Marketing-Managerin der Bergedorfer Zeitung: „Verkauft werden nach wie vor Fahrzeuge auch direkt vor Ort. Wichtig sind aber ebenso die Gespräche, die unsere Besucher mit den Fachhändlern führen, und die Möglichkeit, direkt zwischen den Marken und Modellen zu vergleichen.“

Auch Food Truck und Café Bike warten auf Gäste des Bergedorfer Automarkts

Der Bergedorfer Automarkt wird am Sonnabend, 2. April, von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 3. April, von 11 bis 18 Uhr zu besuchen sein. Da der Aufbau bereits am 1. April beginnt, wird die Fläche in der Chrysanderstraße von 14 Uhr an zum Parken gesperrt.

Kurz darauf ist auch ein Durchfahren nicht mehr möglich, da die Aussteller rangieren müssen und der BZ-Garten aufgebaut wird: Hier warten ein Food Truck und das Café Bike darauf, alle Gäste zu verwöhnen, die eine Pause machen. Auch jene, die am Glücksrad drehen wollen.