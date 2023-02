Körberhaus: Nun kommt auch das Ohnsorg-Theater auf die neue Bühne

Bergedorf. Das Altonaer Theater hat am ersten Februar-Wochenende bereits vorgelegt: Mit gleich drei Aufführungen von Musik bis Comedy ist der Spielbetrieb im nagelneuen Lichtwarktheater gestartet. Nun meldet sich auch das Ohnsorg-Theater auf der modernsten Bühne Hamburgs an. Zwei Gastspiele mit je zwei Aufführungen sind noch in dieser bis April laufenden Saison geplant – plattdeutsche Unterhaltung nach bewährtem Rezept.

Die Komödie „Champagner to’n Fröhstück“ wird am Dienstag und Mittwoch, 21. und 22. Februar, im neuen Körberhaus gezeigt. Erzählt wird die Geschichte einer ungewöhnlichen Wohngemeinschaft: Valentin ist aus dem Seniorenheim geflüchtet und trifft bei einer Wohnungsbesichtigung auf Marie, die nicht mehr bei ihrer Tochter wohnen will. In ihrer Not beschließen sie, gemeinsam einzuziehen, die Miete wird geteilt.

Ohnsorg-Theater kommt mit zwei Gastspielen ins Lichtwarktheater

Doch das Zusammenleben gestaltet sich schwieriger als erwartet. Nicht nur die beiden Wohngenossen müssen sich zusammenraufen. Auch Maries Tochter und Valentins Sohn haben wenig Verständnis für die neu gegründete Rentner-WG – und dann ist da auch noch die neugierige und tratschende Nachbarin Frau Boisen... Milena Paulovics („De dresseerte Mann“, „Teemlich beste Frünnen“) hat die schräge Komödie über die Hindernisse und Tücken einer ganz besonderen Wohngemeinschaft inszeniert. Das Stück ist an beiden Abenden jeweils ab 20 Uhr an der Holzhude 1 zu sehen.

Weiter geht es dann im März mit der Komödie „De leven Öllern“. Die Geschwister Peer, Julius und Luisa lieben ihre Eltern abgöttisch. Doch als „de leven Öllern“ ihre Kinder auffordern, schnellstmöglich zu ihnen zu kommen, weil sie ihnen etwas sehr Wichtiges mitzuteilen haben, fürchten sie das Schlimmste. Die Sorgen sind unberechtigt, ihre Eltern haben sogar gute Nachrichten – die aber dennoch für eine Zerreißprobe in der Familie sorgen.

Im März geht es bei Ohnsorg in Bergedorf um „De leven Öllern“

Das Ohnsorg-Theater verspricht eine „zeitgemäße Komödie mit viel Witz und einer Portion Nachdenklichkeit über die Familie, Liebe, Geld, den Platz des Einzelnen im Familienverbund, die wechselhaften Höhen und Tiefen der Gefühle, die verborgene Seite, die in jedem von uns schlummert, und über das, was Eltern ihren Kindern schulden – und umgekehrt.“

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zu sehen ist das Stück am Dienstag und Mittwoch, 14. und 15. März, jeweils ab 20 Uhr in Bergedorf. Tickets ab etwa 22 Euro für alle Aufführungen gibt es unter www.ohnsorg.de unter der Rubrik „Ünnerwegens“.