Hamburger Ferienpass: Tolle Angebote gegen Langeweile in Bergedorf

Im Skatepark der TSG am Sophie-Schoop-Weg darf in den Frühjahrsferien geskatet werden.

Hamburg. Noch gut fünf Wochen, dann beginnen in Hamburg die Frühjahrsferien. Doch viele Kinder und Jugendliche können nicht verreisen – und das können dann schon mal lange zwei Wochen werden. Für sie kommt der Hamburger Ferienpass gerade recht, der auch in Bergedorf wieder eine Fülle toller Veranstaltungen bietet.

Hamburger Ferienpass: Workshop mit Profis der Hamburger Musikszene

Musikinteressierte Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren können sich zum Beispiel wieder für einen der beliebten Pop-To-Go-Workshops in der Lola anmelden. In der ersten Woche der Frühjahrsferien wird das Kulturzentrum in der Lohbrügger Landstraße 8 wieder zur Hit- und Talentschmiede.

Seit 2014 können interessierte Jugendliche zweimal pro Jahr in einer erlebnisreichen Woche erste Erfahrungen in den Bereichen Songwriting, Gesang, Produktion und an verschiedenen Instrumenten sammeln oder schon vorhandene Kenntnisse und Fertigkeiten ausbauen. Echte Profis aus der Hamburger Musikszene zeigen wie’s geht. Interessierte können sich bis zum 3. März unter www.lola-hh.de anmelden.

Eulen-Rallye im Wald

Kinder von sechs bis zehn Jahre können alternativ an einer Eulen-Rallye im Boberger Dünenhaus teilnehmen: Auf einem Weg durch den Wald werden Fragen und Rätsel rund um heimische Eulen gelöst. Eule „Eugen“ weist den Weg. An jeder Kreuzung versteckt sie sich in einem Baum als Holzeule. Werden alle Fragen richtig beantwortet, bleibt man auf dem rechten Pfad. Liegt man falsch, ist an der nächsten Kreuzung keine Eule und der Rückweg steht an.

Teilnehmen können an allen Tagen auch ganze Familien. Kosten: 3 Euro pro Rätselbogen. Start ist an der Boberger Furt 50. Für kleinere Kinder ab vier Jahren gibt es das Angebot am Mittwoch, 8. März, 10 Uhr, als Großeltern-Enkel-Aktion (Anmeldung bis 3. März unter Telefon 040/7303 12 66).

Spaß mit Skateboards oder beim Voltigiercamp

Wer eher Sportlicheres machen möchte, kann sich kostenlos im Allerfornia-Skatepark austoben: Die Anlage im Sophie-Schoop-Weg 90 ist in den Frühjahrsferien geöffnet, kann von Kindern ab zwölf Jahren genutzt werden – mit Skateboard, Inliner, Funbox, Handrails, Gaps, Curbs, Bench, Wobble oder Wallride.

Auch beim Boberger Reitverein wird es sportlich: In beiden Wochen wird ein Voltigiercamp für Sechs- bis 14-Jährige angeboten, jeweils ab 10 Uhr. Kosten: 208 Euro inklusive Mittagessen, Obst und Getränke. Helm und festes Schuhwerk bitte mitbringen. Anmeldungen direkt an den Boberger Reitverein am Billwerder Billdeich 256.

Comics zeichnen für Schüler ab zehn Jahre

Oder doch lieber etwas Kreatives? Die Volkshochschule an der Leuschnerstraße 21 bietet einen Kursus „Comics zeichnen“ an (72 Euro, ab zehn Jahre). Wer sich nicht scheut, auch über die Bezirksgrenzen hinaus zu gucken, kann zudem aus vielen weiteren Angeboten schöpfen – von Lernangeboten für Abiturienten über Musicalworkshops in Altona bis zu Nähworkshop in Harburg oder einem Kunstatelier in St. Katharinen. Alle Infos unter www.hamburg.de/ferienpass.