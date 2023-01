Bergedorf: Zwei Prominente bringen herzhaften Spott ins neue Körberhaus

Bergedorf. Nun geht es los: Nach Gala und Tag der offenen Tür im Lichtwarktheater startet jetzt der reguläre Betrieb auf der Bühne im Körberhaus. Die erste Aufführung – die Simon & Garfunkel Revival Band am 3. Februar – ist zwar online schon ausverkauft, doch es geht gleich nahtlos weiter. Am Sonnabend, 4. Februar, werden Katharina Thalbach und Sandra Quadfliegin dem neuen Theater in Bergedorf erwartet.

Ihre Lesung „Im Vertrauen“ erzählt von der Freundschaft zweier Frauen. Hannah Arendt und Mary McCarthy lernten sich 1945 in einer Bar in Manhattan kennen und schrieben sich über 25 Jahre lang: Dokumente eines unverbrüchlichen Vertrauens, zugleich ein beispiellos offener Dialog zweier intelligenter Frauen. Hier begegnen sich Judentum und Katholizismus, deutsche Universitätstradition und Upper-Class-College-Erziehung, das Amerika des New Deal und das Deutschland des Nationalsozialismus.

Sandra Quadflieg und Katharina Thalbach lesen im Lichtwarktheater

Der Briefwechsel zwischen 1949 und 1975 erzählt von Politik, Moral, Männern und Träumen – von den beiden Schauspielerinnen mal mit herzhaftem Spott, mal mit skeptischem Witz gelesen. Nach der Lesung, die um 19.30 Uhr beginnt, gibt es eine Signierstunde mit Katharina Thalbach und Sandra Quadflieg (bitte FFP2-Maske mitbringen). Tickets für den Abend kosten 26 Euro.

Die Brüder Dominik und Florian Wagner kombinieren als „Ass-Dur“ Musik und Comedy.

Foto: Frank Eidel/Altonaer Theater / Frank Eidel

Zwei Brüder, die Musik und Comedy zusammenbringen

Weiter geht es dann am Sonntag, 5. Februar, mit „Ass-Dur“. Das sind die Brüder Dominik und Florian Wagner, die Musik und Comedy zusammenbringen. Hier trifft Klassik auf Schlager, Zwölftonmusik auf Funk. Bei Ass-Dur ist alles möglich. Die Herzen der Brüder schlagen für die Musik – wenn auch nicht immer im gleichen Takt. Beginn im Lichtwarktheater ist um 18 Uhr. Tickets kosten zwischen 20 und 39 Euro.

Karten für beide Vorstellungen gibt es unter anderem im Ticket Shop der Bergedorfer Zeitung im CCB (Telefon 040/72 00 42 58) oder an der Tageskasse im Lichtwarktheater, dienstags bis freitags, 14 bis 18 Uhr, Telefon 040/72570265. Der weitere Spielplan ist im Internet auf der Seite des Lichtwarktheaters zu sehen eingesehen werden.

