HVV: Ab heute fährt die S2 autonom durch Hamburg

Hamburg. Fahrgäste erleben heute eine Premiere bei der Hamburger S-Bahn: Zum ersten Mal geht am Donnerstag eine vollautomatisch fahrende, digital gesteuerte S-Bahn in den Regelbetrieb. Mit zunächst vier eigens dafür umgebauten Zügen wird die Bahn auf der Linie S2 zwischen Bergedorf und Berliner Tor unterwegs sein.

Eigentlich war der Start im Bahnalltag bereits für Dezember 2021 geplant. Das habe sich aber verzögert, sagte ein Bahnsprecher. Die Strecke der S2 verläuft von Altona über den Hauptbahnhof bis nach Bergedorf. Für den digitalen Betrieb ausgestattet ist bislang der Streckenabschnitt zwischen Berliner Tor und Bergedorf.

HVV: S-Bahnen in Hamburg sollen in Zukunft alle autonom fahren

Die Bahn und der Technologiekonzern Siemens hatten die digitale S-Bahn im Oktober 2021 auf dem internationalen Mobilitätskongress ITS in der Hansestadt als Weltpremiere präsentiert. Anfahren, Beschleunigen, Bremsen und Halten erledigen die für den automatischen Betrieb umgebauten Züge der Baureihe 474 von selbst. Autonome Bahnen gibt es zwar schon länger. Neu ist laut Siemens das offene System, das mit jeder Bahn kompatibel sei, die die entsprechenden technischen Standards beherrsche.

Siemens-Chef Roland Busch, Bürgermeister Peter Tschentscher und Bahnchef Richard Lutz (v. l.) in Bergedorf vor der neuen S-Bahn.

Das Projekt "Digitale S-Bahn Hamburg" ist Teil des Vorhabens "Digitale Schiene Deutschland", mit dem die Bahn ihre Infrastruktur bis zum kommenden Jahrzehnt generell ins digitale Zeitalter bringen will. Bahnchef Richard Lutz kündigte im vorigen Herbst an, dass die Technologie in Zukunft schrittweise auf das gesamte S-Bahn-Netz der Hansestadt ausgedehnt werden soll.

Digitale S-Bahn soll Kapazität erhöhen und Energie sparen

Der Vorteil: Die digitale Steuerung soll eine bis zu 30 Prozent höhere Kapazität ohne zusätzliche Gleise auf bestehenden Strecken ermöglichen, weil die Züge in knapperen Abständen verkehren können. Zudem sollen die Züge pünktlicher sein und weniger Energie verbrauchen.

Die Digitalisierung des gesamten Hamburger S-Bahn-Netzes würde mindestens 800 Millionen Euro kosten. Das geht hervor aus einer Machbarkeitsuntersuchung der S-Bahn, die im Auftrag der Stadt im vergangenen Jahr erstellt wurde. Demnach entfallen 620 Millionen Euro auf die Infrastruktur und 175 Millionen Euro auf die Umrüstung der Fahrzeuge.

