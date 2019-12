Hamburg. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die Vertreter der Hamburger Verkehrsunternehmen haben am Mittwoch Pläne für einen umfassenden Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) in Hamburg vorgestellt. Neben der neuen U-Bahn-Linie U 5, der Verlängerung der U 4 und weiteren S-Bahn-Strecken sollen zahlreiche zusätzliche Buslinien und Bushaltestellen geschaffen werden.

Zusammen mit neuen Verkehrsangeboten wie On-Demand-Shuttles und Sharing-Angeboten soll unter der Bezeichnung „Hamburg-Takt“ in der gesamten Stadt ein flächendeckendes ÖPNV-Angebot, um die Zahl der Fahrgäste von Bus und Bahn um 50 Prozent zu erhöhen. Ziel sei es, den ÖPNV-Anteil von 22 auf 30 Prozent zu steigern und damit neben einer Verbesserung der Mobilität auch die CO 2 -Emissionen im Verkehrssektor deutlich zu senken.

Kein Warten mehr auf Bus und Bahn

„Dieses neue umfassende öffentliche Nahverkehrssystem führt dazu, dass in Hamburg niemand mehr auf Fahrpläne achten muss, sondern dass man überall spontan, flexibel und ohne Wartezeit unterwegs sein kann“, sagte Tschentscher.

„Hamburg wird dadurch klimafreundlicher, leiser und attraktiver, vor allem an den heute noch stark belasteten Magistralen, die wir als neue Wohn- und Lebensräume besser nutzen können. In der gesamten Stadt soll man dann vom frühen Morgen bis in die Abendstunden innerhalb von fünf Minuten ein öffentliches Nahverkehrsangebot erreichen können.“

So soll der ÖPNV bis 2030 in Hamburg erweitert werden



U-Bahn: Mehr Fahrzeuge und eine Teilautomatisierung der Linien U2 und U4, zudem Taktverdichtungen:

U2/U4 bis zu 2 Min-Takt

U3: 2,5 min.-Takt

U1: bis zu 2,5 Min-Takt

S-Bahn: MIt 20 Prozent mehr Fahrzeugen, Verbesserungen aus dem Pilotprojekt „Digitalisierung auf der Linie S21“ sowie Stabilisierungsmaßnahmen für ein robustes S-Bahn-Netz soll der S-Bahn-Verkehr verbessert werden. Zusätzlich sind diverse Taktverdichtungen geplant, die ganztags zu einem überlagernden 5-Minuten-Takt im Hamburger S-Bahn-Netz führen:

Die Linien S1, S3 und S21 sollen von Montag bis Sonntag zwischen 5 und 24.00 Uhr im 10-Minuten-Takt verkehren

Die S31 soll durchgängig nach Harburg fahren

Die Verstärkerlinien S2 und S11 sollen ganztags (außer sonntags) verkehren

Bus: Geplant sind die Verlängerung bestehender Linien, die Einrichtung neuer Linien, umso weitere Stadtteile zu erschließen und auf verdichtete Stadträume zu reagieren. Insgesamt soll die Bus-Infrastruktur modernisiert werden. Die Fahrzeuge selbst sollen konsequent emissionsfrei werden und mehr Platz für Fahrgäste bieten, die Busflotte wird zudem erweitert. Zudem sollen mit dem X-Bus und dem Quartierbus neue Busprodukte in den HVV integriert werden.

New Mobility (On-Demand-Services): Einsatz in der Fläche im HVV-Tarif als Ergänzung zu Schnellbahnen und Bussen. Dies betrifft ca. 15 Prozent der Hamburger, davon können bis zu 2/3 der Fahrten als On-Demand-Zubringerverkehre in den bestehenden ÖPNV eingebunden werden. Ca. 1/3 werden On-Demand-Direktverbindungen sein.

Hadag: Taktausweitungen bei den Linien 62, 64, und 72.

Service: Geplant sind mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in mehr Kundenzentren, einheitliche und verlässliche Fahrgastinformation in Echtzeit. Zudem soll das Ticketing einfacher und digitaler werden.

"Angebotsoffensiven" im HVV

Mit der so genannten "Angebotsoffensive" 2019 wurden nach Angaben des Senats bei Bus und Bahn insbesondere mehr Kapazitäten geschaffen (längere Fahrzeuge) und Takte verdichtet. Mit der "Angebotsoffensive" II (2020) werde ab dem 15.12.2019 die größte Erweiterung des Angebots umgesetzt, die es im HVV jemals gegeben hat (U-Bahn, S-Bahn, neue Busprodukte XpressBus und Quartierbus). Darüber hinaus gibt es ein weiteres Testgebiet für On-Demand-Verkehre mit ioki. Das seien die ersten wichtigen Schritte zur Umsetzung des "Hamburg-Taktes" bis 2030

Um bis 2030 den "Hamburg-Takt stabil", zuverlässig und komfortabel zu gewährleisten, werde es kontinuierlich weitere "Angebotsoffensiven" mit einem erheblichen Ausbau der Infrastruktur, der Fahrzeugflotte und der Taktfrequenz geben.

Die Betriebsleistung im Busnetz soll bis 2030 verdoppelt werden – es entstehen über 600 neue Haltestellen auf neuen Buslinien.

