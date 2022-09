Bergedorfer Oktoberfest: Wann im Festzelt auf dem Frascatiplatz Anstich ist

Die Wilderer treten beim Oktoberfest in Bergedorf auf.

Hamburg. Wer gerne zünftig-bayerisch feiert, der kann schon mal seine Lederhosen oder das Dirndl aus dem Schrank hervorholen: Das traditionelle Bergedorfer Oktoberfest, unterstützt von unserer Zeitung, wird am kommenden Wochenende, 16. bis 18. September, auf dem Frascatiplatz gefeiert – mit bayerischer Musik, Maßkrügen voll Bier und Schunkelstimmung.

Offizieller Start ist am Freitag, 16. September, um 17 Uhr mit dem traditionellen Fassbieranstich und Live-Musik von Luggi & da Beda im großen Biergarten. Der Eintritt ist frei. Jahrmarktbetrieb gibt es bereits ab 16 Uhr. An jenem Freitag finden unsere Leser in der Zeitung auch einen Gutschein für ein Gratis­getränk. Er kann zwischen 17 und 18 Uhr eingelöst werden. Um 19 Uhr startet dann die große Festzeltgaudi mit DJ Rodney und der Gruppe Die Wilderer aus dem Bayerischen Wald.

Veranstaltung Hamburg: Ein Wochenende mit viel Musik, Tanz und Unterhaltung

Weiter geht’s am Sonnabend, 17. September, 14 Uhr, mit dem Jahrmarktbetrieb auf dem Frascatiplatz und Live-Musik von Luggi & da Beda. Die nächste Festzeltgaudi startet dann bereits um 18 Uhr. Für Stimmung sorgen wieder die Wilderer und Entertainer DJ Rodney.

Der Sonntag gehört den Familien: Um 14 Uhr startet ein Kinderfest mit Hüpfburgen, Zuckerwatte und mehr. Bereits ab 12 Uhr gibt es im Zelt und im Biergarten bayerische Spezialitäten. Musikalisch unterhalten dann die Möhnsener Musikanten. Um 14 Uhr startet ein Festumzug am Schillerufer. Er führt durch das Sachsentor und Alt-Bergedorf zum Frascatiplatz.

Und ab 14.30 Uhr gibt es im Festzelt das beliebte Vierländer Kuchenbüfett – ehe um 15.30 Uhr der Oktoberfest-Schützenkönig bekanntgegeben wird. Das Oktoberfest-Königsschießen ist bereits an diesem Wochenende auf dem Schießstand der Vierländer Schützengesellschaft (Neuengammer Hausdeich 167). Jeder kann mitmachen – und unter allen Teilnehmern werden Geldpreise (200, 100 und 50 Euro) verlost. sDen Abschluss des Oktoberfestes bilden dann am Sonntag um 16 Uhr die Party Kings.

Gewinnaktion: Organisatoren verlosen Tickets

Die Organisatoren des Oktoberfestes verlosen exklusiv für unsere Leser Eintrittskarten zur Party: Es gibt 20-mal zwei Tickets für den Freitag sowie zehnmal zwei Freikarten für den Sonnabend.

Wer gewinnen möchte, schreibt bis Montag, 12. September, 14 Uhr, eine E-Mail an die Adresse aktionen@bergedorfer-zeitung.de – bitte mit dem Hinweis, ob Karten für die Freitag- oder die Sonnabendparty gewünscht sind. Zudem bitte den vollen Namen und die vollständige Adresse angeben.

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Sie erhalten keine Karten, sondern stehen dann an der Abendkasse auf der Gästeliste.