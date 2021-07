Foto-Challenge: Mein schönster Urlaubsmoment

"Das ist defintiv mein schönster Urlaubsmoment in diesem Jahr. Wir haben uns coronabedingt gegen das Ausland entschieden und sind deswegen in unseren ersten Wanderurlaub in den Harz gefahren. Das Bild ist auf dem Brocken entstanden, nachdem wir 8.5 km in 4 Stunden hinter uns gelassen hatten. Gerade das letzte Stück ging relativ steil bergauf. Es war definitiv eine Challenge, die mit diesem unfassbar schönen Ausblick belohnt wurde", erinnert sich Isabelle Lohse zurück.

"Mitten in den Dünen sitzen und dem Meeresrauschen lauschen. Das sind für mich die perfekten Momente in jedem Urlaub. Aufgenommen in Sjaellands Odde in Dänemark", schreibt uns Annika Ohms.

In Italien machte Familie Wloka Urlaub: "Wir waren am Gardasee und hatten so viele tolle Augenblicke. Aber unser absoluter Magic Moment war der türkisfarbene See in den Bergen Italiens. Einfach traumhaft schön."

In Dänemarkt war Katharina Siemer. Sie erzählt: "Nach 1 1/2 Jahren Corona war es endlich möglich mit meinem Mann und meinen zwei Söhnen nach Henne Strand in Dänemark zu fahren. Meine zweite Heimat. Endlich wieder einmal diesen Ausblick genießen und Kraft tanken nach den vielen, anstrengenden Monaten."

"Hier einer der schönsten Urlaubsmomente. Morgens um 5.30 in Holland den Zauber des ruhigen Moments festhalten und sich bei tollem Sonnenaufgang mit einem Kaffee in der Hand auf den Tag freuen, während alle anderen noch schlafen", schreibt Katja Weber.

"Das Bild entstand am Millstätter See in Kärnten, Österreich. Es zeigt meine Kinder glücklich am ersten Urlaubstag. Es folgten zwei schöne Wochen mit vielen Badebesuchen an unterschiedlichen Seen. Das Panorama war immer sehr schön", erzählt Nadja Antosch.

Lars Heuer schickte uns dieses Bild: "Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nahe liegt! Das Bild ist am Strand von Sankt Peter Ording von mir aufgenommen worden. Was gibt es schöneres als einen Sonnenuntergang am Meer zu genießen? Für mich die schönsten Momente!"

Gewonnen hat auch Martina Raith. „My home is my castle“ – oder, anders ausgedrückt: Ich kann mir nichts Gemütlicheres vorstellen, als auf einem stillen Gartenfleck in meiner „Affenschaukel“ zu sitzen und zu lesen, eingehüllt in den Duft der Phloxblüten, vor der Sonne beschützt durch den uralten Regenschirm meiner Großmutter."

Einen bewegenden Moment beschreibt uns Katharina Lucht aus Bergedorf: "Nach einem schweren Schicksalsschlag mit langem Leiden bin ich in einem späteren Urlaub in Schottland mit all meinen noch vorhandenen Kräften diesen Berg hochgestiegen. Oben angekommen, schoben sich plötzlich die Wolken auseinander. und ein sanfter Sonnenstrahl schien auf mich herab. Auch wenn dies kitschig klingen mag, aber damals war dies ein Zeichen des Himmels für mich, dass ich nicht aufhören darf zu kämpfen. An diesen Moment erinnere ich mich bis heute noch sehr gern."

Die nächsten fünf Fotos haben ebenfalls gewonnen und bekommen einen 25-Euro-Gutschein für das CCB in Bergedorf geschenkt. Unter den Siegerinnen ist auch Renate Lefeldt. Ihre Nachricht an uns: " Nach einem heißen Tag vor Anker hinter Baltrum. Unser schönster Moment ist es immer, wenn in Wattgewässern das Wasser abläuft und wir schließlich ganz trocken gefallen sind. Dann steigen wir aus und machen lange Wattwanderungen. An einem solche Abend ist dieses Foto bei Sonnenuntergang entstanden."

Das Siegerfoto kommt von Lis Nielsen. Sie schreibt: "Unser schönster Urlaubsmoment ist dieses Jahr in Dänemark in Blåvand entstanden. Die Kinder hatten so einen Spaß von den Dünen herunterzuspringen." Die Freude der Kinder haben auch wir gesehen. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg!

Bergedorf/Glinde/Geesthacht. In unserer fünften und somit letzten Foto-Sommer-Challenge, die von Schuh Bode unterstützt wurde, haben wir nach Ihren schönsten Urlaubsmomenten gefragt. Die Resonanz war riesig, in unserem E-Mail-Postfach sind mehr als 80 Schnappschüsse eingetrudelt. Vielen Dank dafür! Es hat uns riesig gefreut, dass Sie in den vergangenen fünf Wochen immer wieder Fotos zu den unterschiedlichen Themen eingereicht haben, um diesen Sommer gemeinsam erlebbar zu machen. Ganz unabhängig davon, ob Sie ihre freie Zeit direkt vor der Haustür oder im Ausland verbracht haben.

