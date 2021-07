Der Sommer ist bunt – unsere Siegerfotos

Jasmin Rehder hat uns dieses schöne Foto geschickt und schreibt: "Das ist mein buntes Lieblingsfoto aus diesem Sommer. Nach viel hin und her haben wir Ende Mai geheiratet und sind kurzfristig nach Kreta in die Flitterwochen geflogen! Endlich Urlaub, wenigstens Flitterwochen und nach über einem Jahr Homeoffice mal wieder neue Eindrücke erhalten. Das Foto ist in den Seitenstraßen Heraklions entstanden und die bunte Leichtigkeit erinnert mich ein wenig an Marry Poppins, das ganze in so gemütlicher Atmosphäre, es verzaubert mich einfach immer wieder."

Foto: Jasmin Rehder