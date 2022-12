Die Nordreportage: Langzeitdoku über Landwirt aus Altengamme

Altengamme. Freddy Schmoldt ist Landwirt in dritter Generation. Mit Mutterkuhhaltung, Fleischverkauf ab Hof, Pferdepension und Lohnarbeiten setzt er auf seinem Hof Schmoldt auf mehrere Standbeine. Für das NDR Magazin „Die Nordreportage“ begleitete ein Kamerateam den Altengammer Landwirt ein ganzes Jahr lang bei seiner Hofarbeit. Die Reportage über den Landwirt aus Altengamme ist am Mittwoch, 28. Dezember, unter dem Titel „Die Nordreportage: Zwischen Kühen und Super-Schwader“ von 18.15 Uhr an im NDR Fernsehen zu sehen.

Im Alter von 26 Jahren übernahm Freddy Schmoldt den Bauernhof von seinem Großvater. Mit seiner Frau Alena und ihren gemeinsamen vier Kindern lebt der inzwischen 44-Jährige auf dem Hof am Horster Damm. Sein Arbeitsalltag ist immer eine Herausforderung.

Landwirt aus Altengamme ein Jahr lang mit der Kamera begleitet

So bereitet die Maisernte im Herbst, die Futter für die eigenen 170 Kühe und andere Betriebe bringen soll, Probleme, die er nur mit Hilfe seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lösen kann. Bei der Fütterung der Pensionspferde büxen einige Tiere aus, und im Kuhstall herrscht nach der Umsortierung von Kälbern ein wildes Durcheinander. Einige von Freddys Mutter-Kühen haben zudem im heißen Sommer auf der Weide oft nicht mehr genug Gras zu fressen und müssen auf dem sandigen Boden zugefüttert werden.

Damit der Hof gut über die Runden kommt, setzt Freddy auch auf Lohnarbeit: Für einen Kunden soll er 200 Tonnen Futtermais fürs Vieh häckseln. Freddy Schmoldt und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen bei der Arbeit vorsichtig sein, denn manchmal laufen auch Wildschweine im Maisfeld herum – und damit vor den riesigen Maishäcksler mit seinem sechs Meter breiten „Gebiss“.

Ebenfalls ein landwirtschaftliches Gerät ist übrigens der „Super-Schwader“, der im Titel der Sendung auftaucht. Er dient dazu, das Erntegut in gleichmäßige Reihen zusammenzurechen.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Alle aktuellen Folgen der „Nordreportage“ sind im Internet unter www.ndr.de/fernsehen/sendungen/die_nordreportage abrufbar.