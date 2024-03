Hamburg. Im April wird es nicht nur in Hamburg eng, auch in Schleswig-Holstein stehen Arbeiten an. Worauf Autofahrer und Urlauber achten müssen.

Nach den Osterfeiertagen müssen sich Autofahrer in Hamburg und Schleswig-Holstein auf weitere umfangreiche Vollsperrungen der A7 einstellen. Von Freitag, 5. April, 22 Uhr bis Montag, 8. April, um 5 Uhr wird die Autobahn Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Volkspark gesperrt. Die beiden Auf- und Abfahrten sind am Freitag bereits ab 21 Uhr nicht mehr nutzbar.

Darüber hinaus ist an besagtem Wochenende eine Zwölf-Stunden-Vollsperrung des Elbtunnels nötig – von Sonnabend, 6. April, 21 Uhr, bis Sonntag, 7. April, um 10 Uhr. In Richtung Flensburg wird die Autobahn dann zwischen Heimfeld und Volkspark gesperrt, in Richtung Hannover zwischen Volkspark und Waltershof.

A7-Vollsperrung in Hamburg wegen neuer Verkehrszeichenbrücken

Grund für die Sperrungen ist die Montage der neuen Verkehrszeichenbrücken auf der K20, der Hochstraße Elbmarsch. „Die Besonderheit bei der K20 ist die Erweiterung der A7 von sechs auf acht Fahrstreifen“, so Karina Fischer, Sprecherin der Niederlassung Nord der Autobahn GmbH des Bundes. Der Lückenschluss erfordere das Arbeiten auf engstem Raum mit speziellen Fahrzeugen und Maschinen.

„Die Arbeiten für die Verbreiterung der A7 im Bereich der K20 gehen sehr gut voran. Es sind bereits alle neuen Brückenpfeiler fertiggestellt, und die neuen Stahlträger sind vollständig eingebracht. In den ersten Abschnitten läuft der Verkehr bereits über den neuen Überbau.“

A7: Der überregionale Verkehr wird um Hamburg herumgeleitet

In den kommenden Monaten würden die neuen Verkehrszeichenbrücken nach und nach montiert. Dafür seien Richtungsfahrbahnsperrungen erforderlich. „Im Zuge dieser Montagen sind oftmals auch Softwareanpassungen für den Verkehrsrechner im Elbtunnel erforderlich. Dafür müssen nächtliche Vollsperrungen der A7 eingerichtet werden“, so Fischer.

Der überregionale Verkehr wird großräumig umgeleitet über die A1, die A21 und die B205 ab dem Autobahnkreuz Maschen/Horster Dreieck in Richtung Norden und ab der Anschlussstelle Neumünster-Süd in Richtung Süden.

Verkehr Hamburg: Wer in die Innenstadt will, soll Umleitung U7 folgen

In Richtung Norden wird Verkehrsteilnehmern empfohlen, ab dem Buchholzer Dreieck bzw. dem Horster Dreieck auf der A1 zu bleiben und die weiträumige Umleitung über die A21 und die B205 zu nutzen oder in Richtung Hamburger Innenstadt von der A1 über die Elbbrücken und die B4 zu fahren.

Autofahrer mit dem Fahrziel Hamburger Innenstadt können an der Anschlussstelle Heimfeld der Bedarfsumleitung U7 folgen.

In Richtung Süden können die Verkehrsteilnehmer ab der Anschlussstelle Volkspark oder bereits in Stellingen über die Kieler Straße und den Eimsbütteler Marktplatz der Beschilderung „Elbbrücken“ folgen.

A7 in Schleswig-Holstein: Dort gibt es Sperrungen an zwei April-Wochenenden

Nur eine Woche später gibt es auf der A7 zwei weitere Wochenendsperrungen – diesmal in Schleswig-Holstein, wo die Ferien am 2. April beginnen und bis 19. April dauern. Die Sperrungen dürften auch Auswirkungen auf viele Urlauber haben.

Zwischen den Anschlusstellen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf werden Brückenfertigteile eingehoben. Die 14 Stahlträger haben jeweils eine Länge von etwa 38 Metern und ein Gewicht von je etwa 50 Tonnen. Die Träger werden zunächst mit Tiefladern auf die Baustelle geliefert und anschließend mit einem 500-Tonnen-Kran eingehoben.

A7-Vollsperrung in Schleswig-Holstein – aus Sicherheitsgründen

Dafür wird die Fahrbahn Richtung Süden von Freitag, 12. April, ab 20 Uhr bis Montag, 15. April, um 5 Uhr gesperrt. Aus Sicherheitsgründen wird auch die Richtungsfahrbahn Flensburg am Sonnabend, 13. April, von 2 bis 20 Uhr gesperrt.

Die Stahlträger auf der Fahrbahn in Richtung Norden werden am darauffolgende Wochenende eingebaut. Dafür wird diese von Freitag, 19. April, ab 20 Uhr bis Montag, 22. April, um 5 Uhr, gesperrt. Auch hier wird die Gegenfahrbahn aus Sicherheitsgründen gesperrt – am Sonnabend, 20. April, von 2 bis 20 Uhr.