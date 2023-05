Wetter Hamburg: Unwetter und Temperatursturz – der Sommer macht eine Pause

Vor allem am Montag kann es in der Hansestadt heftig werden. Für Pfingsten gibt es aber Hoffnung auf Wetterbesserung.

In Hamburg drohen am Montagmittag heftige Unwetter mit Gewitter, Starkregen und Hagel.

Hamburg. Schöner könnte eine neue Woche kaum starten. Sonne, bis zu 27 Grad – Sommerfeeling in Hamburg. Doch am Nachmittag ist es erst einmal vorbei mit dem schönen Wetter. „Gerade am späten Nachmittag kann es in Hamburg heftig werden. Es drohen schwere Unwetter mit Starkregen, Sturm und Hagel“, prognostiziert Meteorologe Dominik Jung dem Abendblatt.

Wetter Hamburg: Nach dem Gewitter kommt ein heftiger Temperatursturz

Lokal auftretende Gewitter können bis zu 50 Liter pro Quadratmeter mit sich bringen. „Wo genau diese Unwetter niedergehen, können wir aber nicht vorhersagen. Es kann sein, dass nur einige Teile von Hamburg betroffen sind, vielleicht zieht die Gewitterfront, die von der Nordsee hereinzieht, aber auch an der Stadt vorbei. Sicher ist das aber nicht“, erklärt Jung.

Sicher ist dagegen, dass sich die Hamburgerinnen und Hamburger am Dienstag und Mittwoch auf einen krassen Temperatursturz einstellen müssen: Am Dienstag zeigt das Thermometer lediglich 16 Grad an, am Mittwoch sogar nur noch 15 Grad. „Das ist aber nur eine kleine Delle. Ab Donnerstag wird das Wetter wieder deutlich schöner. Dann sind in Hamburg schon wieder 18 Grad möglich“, sagt Jung.

Gute Wetter-Nachrichten: Rückkehr des Sommers ist in Hamburg in Sicht

Am Freitag wird aller Voraussicht nach wieder die 20-Grad-Marke geknackt. Richtig schön sind die Aussichten für das anstehende Pfingstwochenende. Am Sonnabend werden 21 Grad erwartet, am Sonntag steigt das Thermometer auf 22 Grad an.

Dazu gibt es Sonne satt. „In der Sonne fühlen sich diese Temperaturen deutlich wärmer an. Die gefühlte Temperatur liegt bei Schattentemperaturen um 20 Grad bei 25 bis 26 Grad. Ab Freitag werden 14 bis 16 Sonnenstunden erreicht. Mehr ist nicht möglich“, frohlockt Jung.

