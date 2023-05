Wetter in Hamburg: Sonne und Wärme satt – der Frühsommer steht vor der Tür

Bevor es in der Hansestadt schön wird, müssen die Hamburgerinnen und Hamburger noch einmal leiden. So wird das Wetter am Vatertag.

In den kommenden Tagen können die Hamburgerinnen und Hamburger das schöne Wetter am Elbstrand genießen.

Hamburg. Zur Mittagszeit beginnt er wieder, dieser Kampf um die schönsten und sonnigsten Mittagspausen-Plätze. Egal ob in Eimsbüttel, der Innenstadt oder am Elbstrand. Sich für ein paar Minuten die Sonne ins Gesicht scheinen lassen, ein leckeres Getränk oder Eis genießen. Eine kurze Auszeit für diejenigen, die nicht gerade in den Mai-Ferien verreist sind.

Die Hamburgerinnen und Hamburger lechzen nach Wochen des berühmt-berüchtigten Hamburger Schmuddelwetters nach warmen Temperaturen. Am vergangenen Wochenende kosteten Tausende Menschen das schöne Wetter in Hamburg aus. Knapp 20 Grad, Sonne, kaum Wind. So schön kann die Hansestadt sein. „Es geht tatsächlich so freundlich weiter. In dieser Woche kommt sogar noch ein Schönwetter-Hoch nach Hamburg“, frohlockt Diplom-Meteorologe Dominik Jung im Gespräch mit dem Abendblatt.

Wetter Hamburg: erst Bodenfrost, dann frühsommerliche Temperaturen

Bevor in Hamburg aber ein Hauch von Frühsommer einkehrt, sollte man zumindest bis Donnerstagmorgen noch eine Übergangsjacke griffbereit haben. Am Dienstag und Mittwoch bleibt es zwar überwiegend freundlich mit acht Sonnenstunden. „Aber es wird noch mal etwas frischer. Mehr als 13 Grad werden wir in Hamburg nicht erreichen. Dazu ist es recht windig“, erklärt Jung und fügt an: „In der Nacht zum Donnerstag klart der Himmel auf, sodass in den Morgenstunden sogar noch einmal Bodenfrost möglich ist. Das ist zu den Eisheiligen nicht ungewöhnlich. Aber danach sind wir mit dem Thema Frost durch“, erklärt Jung.

Wetter bleibt schön: Nächste Woche sind bis zu 23 Grad in Hamburg möglich

Und diese kurze Kälteperiode lässt sich aushalten, wenn man die Aussichten für die kommenden anderthalb Wochen betrachtet. Bereits am Vatertag am Donnerstag dreht das Wetter langsam aber sicher von Frühling auf Sommer. „Wir werden 14 Sonnenstunden in Hamburg haben. Die 20-Grad-Marke werden wir da aber noch nicht ganz knacken“, sagt Jung.

Das wird aber am Freitag gelingen. Erneut soll die Sonne 14 Stunden von einem wolkenfreien Himmel auf Hamburg scheinen. „Am Sonnabend und Sonntag wird sich ein unverändertes Bild bieten. Sonne pur und bis zu 22 Grad. Es wird richtig schön in Hamburg“, sagt der Meteorologe.

Das heißt im Klartext: Dicke Jacken, Pullover und Winterstiefel dürfen guten Gewissens im Keller verstaut werden. Eine Rückkehr des Schmuddelwetters ist derzeit nicht in Sicht. „In der kommenden Woche wird es freundlich bleiben. Dann sind in Hamburg sogar bis zu 23 Grad möglich“, sagt Jung.