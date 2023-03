Schüsse in Hamburg: Ungeborenes Kind bei Zeugen Jehovas gestorben?

Hamburg. Es ist das blutigste Verbrechen der vergangenen Jahrzehnte in Hamburg und eine unfassbare Tragödie: In einem Gebäude der Zeugen Jehovas an der Deelböge sind am Donnerstagabend mehrere Menschen durch Schüsse getötet und schwer verletzt worden.

Die Hintergründe der Tat und das Motiv sind noch unklar. Die Polizei geht bislang von einem Amoklauf aus. Politiker aus ganz Deutschland reagierten mit Trauer und Bestürzung auf das Verbrechen. Am Freitagmittag will Hamburgs Innensenator Andy Grote über den neuesten Stand der Ermittlungen informieren.

Alle aktuellen Entwicklungen lesen Sie hier im Blog.

Sieben Tote – war ein Opfer schwanger?

Nach Abendblatt-Informationen aus Ermittlerkreisen sollen durch die tödlichen Schüsse sieben Menschen ums Leben gekommen sein. Ein ungeborenes Kind starb wohl noch im Leib seiner Mutter.

Bei dem Täter soll es sich um einen Deutschen handeln. Er war vor etwa eineinhalb Jahren aus der Gemeinde ausgeschlossen worden. Bei seiner Tat hatte der Mann eine Pistole und mehrere Magazine dabei. Darüber hinaus wurden keine Waffen bei einer Durchsuchung in seiner Wohnung gefunden.

Bundeskanzler Scholz spricht von „brutaler Gewalttat“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die tödlichen Schüsse in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg als brutale Gewalttat bezeichnet. „Schlimme Nachrichten aus #Hamburg. Mehrere Mitglieder einer Jehova-Gemeinde sind gestern Abend einer brutalen Gewalttat zum Opfer gefallen“, postete er am Freitagmorgen über den Regierungsaccount auf Twitter. „Meine Gedanken sind bei ihnen und ihren Angehörigen. Und bei den Sicherheitskräften, die einen schweren Einsatz hinter sich haben.“

Trauer und Bestürzung bei Nancy Faeser

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zeigte sich „erschüttert“ über die Tat in Hamburg. „Meine Gedanken sind in dieser schweren Stunde bei den Opfern und ihren Angehörigen, bei den Gemeindemitgliedern und auch bei den Einsatzkräften“, sagte Faeser.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zeigte sich ebenfalls bestürzt. „Die Meldungen aus Alsterdorf / Groß Borstel sind erschütternd“, schrieb Tschentscher bei Twitter. „Den Angehörigen der Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl.“

Ermittler sichern Spuren am Tatort

Nach den tödlichen Schüssen hat die Polizei ihre Ermittlungen am am Tatort fortgesetzt. „Im Moment laufen hier die Übergaben. Das ist alles im Fluss“, sagte ein Polizeisprecher dazu am Freitagmorgen in Hamburg. Details zu den Toten und Verletzten und zum Tathergang konnte er zunächst nicht nennen.

Am frühen Morgen sicherte die Polizei vor, hinter und in den dreigeschossigen Gebäude weiter Spuren. Im Gebäude maßen die Ermittler den Tatort mit einem 3D-Scanner aus. Der Eingang war dabei mit einem Sichtschutz abgedeckt. Die weiträumigen Absperrungen waren am Morgen zunächst abgebaut und die Straße wieder freigegeben worden.

Polizei Hamburg richtet Hinweisportal ein

Die Polizei hat nach den tödlichen Schüssen in Hamburg ein Hinweisportal eingerichtet. Auf der Webseite https://hh.hinweisportal.de/ können „Fotos und Videos zur Tat oder relevanten Ereignissen in diesem Zusammenhang hochgeladen werden“, teilte die Polizei Hamburg am frühen Freitagmorgen auf Twitter mit.

#Zeugenaufruf

Während der Veranstaltung am Donnerstagabend waren mehrere Menschen durch Schüsse getötet oder verletzt worden. Medienberichten zufolge starben sechs oder sieben Menschen, mindestens acht weitere seien verletzt worden. Der Täter ist möglicherweise tot, seine Tat stuft die Hamburger Polizei nach Informationen aus Sicherheitskreisen als Amoklauf ein.

Innensenator Grote kündigt Pressekonferenz an

Am Freitagmittag sollen auf einer Pressekonferenz Details zu der Tat und zum Stand der Ermittlungen bekanntgegeben werden. Dies kündigte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) am frühen Freitagmorgen an. Zugleich dankte der SPD-Politiker den Einsatzkräften. „Mein ausdrücklicher Dank geht an die Polizei Hamburg, die sehr schnell vor Ort war und die diese extrem herausfordernde Lage hochprofessionell und umsichtig bewältigt hat“, sagte Grote. Ebenso danke er der Feuerwehr für deren schnellen und beherzten Einsatz.

Mein ausdrücklicher Dank @PolizeiHamburg, die sehr schnell vor Ort war und die diese extrem herausfordernde Lage

