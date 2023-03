Amoklauf Hamburg: Acht Personen getötet – vier Opfer in Lebensgefahr

Hamburg. "Es ist eine grauenvolle Tat – und es ist eine grausame Tat“, sagt Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) zu dem Amoklauf, der am Donnerstagabend in Alsterdorf stattgefunden hatte. Im Königreichssaal der Zeugen Jehovas an der Deelböge sind sieben Personen von dem mutmaßlichen Schützen Philipp F., einem ehemaligen Mitglied der Gemeinde, getötet worden – darunter auch ein sieben Monate alter Fötus. Der Amokläufer erschoss sich anschließend selbst.

Weitere acht Menschen wurden bei der Tat verletzt. Als Extremist war der 35-jährige Philipp F. nach Angaben aus Sicherheitskreisen nicht bekannt. Seit dem 12. Dezember sei er im legalen Besitz einer halbautomatischen Pistole gewesen, sagte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer. Dabei habe es sich um die Tatwaffe gehandelt. Der Amoktäter hatte insgesamt mehr als 100 Mal geschossen.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Amoklauf in Hamburg lesen Sie hier im Blog:

Amoklauf in Hamburg: Vier Opfer schweben weiterhin in Lebensgefahr

Zu der Amoktat in Hamburg-Alsterdorf bei den Zeugen Jehovas hat es zunächst keine neuen Informationen zum Zustand der Verletzten oder der Tat gegeben.

Zuletzt waren acht Menschen verletzt, vier von ihnen schwebten in Lebensgefahr, wie die Polizei Hamburg am Sonnabend mitteilte. Bei dem Amoklauf am Donnerstagabend erschoss der 35-jährige Philipp F. acht Menschen, darunter sich selbst.

Faeser will Entwurf zum Waffenrecht noch einmal auf Lücken prüfen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will nach der Amoktat von Hamburg den Entwurf zur Änderung des Waffengesetzes noch einmal prüfen. Man müsse sicherlich noch mal „an das Gesetz gehen und schauen“, ob es noch Lücken gebe, sagte sie am Freitag den ARD-„Tagesthemen“.

Im Waffengesetz solle beim Antrag auf eine Waffenbesitzkarte künftig überprüft werden, „ob jemand psychologisch geeignet ist“. Dazu brauche man mit den Gesundheitsbehörden eine Überprüfung, so Faeser. „Wir wollen vor allen Dingen eine bessere Vernetzung zwischen den Behörden.“ Das sei zum Beispiel bei einem Wohnortwechsel wichtig.

Bei der ersten Erteilung einer solchen Karte solle es ein ärztliches Attest geben. Alle Sportschützen in Deutschland ohne Hinweise regelmäßig zu untersuchen, wäre aus Faesers Sicht aber sehr schwierig. „Es sollte natürlich in Maßnahmen auch verhältnismäßig sein.“ Die furchtbare Tat in Hamburg zeige aber, wie notwendig Änderungen im Waffengesetz seien.

Tschentscher spricht von "größter Trauer und Entsetzen"

Nach der Amoktat hat Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) von „größter Trauer und Entsetzen“ gesprochen. Gemeinsam mit der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) und Innensenator Andy Grote besuchte er am Freitagabend den Tatort und legte einen Kranz nieder. Sie verweilten still in einer Schweigeminute. „Persönlich, im Namen des Senats, im Namen der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, spreche ich den Angehörigen der Opfer unser tiefes Mitgefühl und unser Beileid aus“, sagte Tschentscher anschließend.

Wegen des schrecklichen Vorfalls hatte der Bürgermeister seinen Urlaub abgebrochen und war am Freitag aus Österreich eingeflogen.

Amoklauf in Hamburg – Nancy Faeser: „Es ist kaum in Worte zu fassen"

Am Freitagnachmittag sprach Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) den Angehörigen und Freunden der Opfer bei einem Besuch am Tatort das tief empfundene Mitgefühl der Bundesregierung aus. „Es ist kaum in Worte zu fassen, was hier Furchtbares passiert ist. Was ein Täter mit dieser Amoktat anrichten konnte, ist wirklich grauenvoll.“ Sie sei tief bewegt, sagte die Ministerin. Sie kündigte an, den Entwurf zur Verschärfung des Waffengesetzes noch einmal auf Lücken zu prüfen.

Video: Pressekonferenz nach tödlichen Schüssen in Hamburg-Alsterdorf

PK nach tödlichen Schüssen bei Zeugen Jehovas in Hamburg

Lesen Sie hier die vergangenen Entwicklungen zum Amoklauf in Hamburg