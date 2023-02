Polizei Hamburg: Mann überfällt Tankstelle und bedroht Mitarbeiter mit Messer

Am Sonntagabend hat ein unbekannter Mann eine Tankstelle in Rahlstedt überfallen.

Hamburg. Am Sonntagabend hat ein unbekannter Mann eine Tankstelle in Rahlstedt überfallen und ist anschließend mit der Beute geflüchtet. Die Polizei Hamburg bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei betrat der Mann am späten Abend den Verkaufsraum der Tankstelle an der Straße Bekassinenau/Alter Zollweg. Dann bedrohte er die 40 Jahre alte Angestellte mit einem Messer und forderte sie zur Herausgabe von Bargeld auf. Anschließend flüchtete der Räuber mit wenigen Hundert Euro Bargeld in die Straße Bekassinenau.

Polizei Hamburg: Mann überfällt Tankstelle in Rahlstedt – Zeugen gesucht

Ein Sofortfahndung mit gut einem Dutzend Funkstreifenwagen, Zivilfahndern und Einsatzkräften der Polizei Schleswig-Holstein führte nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen. Daher bittet die Polizei nun um Mithilfe.

Der Mann kann wie folgte beschrieben werden:

männlich

etwa 25 Jahre

circa 180-185 cm

normale Statur

grüner knielanger Anorak mit Kapuze auf dem Kopf

trug unter der Kapuze ein dunkles Basecap

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

