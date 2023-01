Polizei Hamburg: Überfall auf Geldbotin in Billstedt – Polizei sucht Zeugen

Nach einem Überfall auf eine Geldbotin am Kattensteert in Billstedt sucht die Polizei nach zwei Männern. (Symbolbild).

Hamburg. Am Montagnachmittag haben zwei Männer versucht, in Billstedt am Kattensteert in Höhe Albatrosweg eine Geldbotin zu überfallen. Auf der Suche nach den beiden Tätern bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war die Mitarbeiterin einer Tankstelle gerade auf dem Weg zu einer Partnerfiliale, um dort ihre Tageseinnahmen einzuzahlen. Um 15.20 Uhr traf sie am Kattensteert auf einen Mann, der ihr offenbar aufgelauert hatte. Dieser griff sie an und forderte die Herausgabe ihres Rucksacks.

Polizei Hamburg: Ein Handwerker kam der Frau zur Hilfe

Als ein Handwerker, der zufällig vor Ort war, der jungen Frau zur Hilfe kam, ließ der Mann von ihr ab und flüchtete ohne Beute zu Fuß in Richtung Seeschwalbentwiete. Dabei wurde er von einem Komplizen begleitet, der die Tat offenbar abgesichert hatte. Die 28-Jährige wurde bei dem Überfall nicht verletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1:

ca. 25 bis 28 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß und schlank

„afroamerikanische“ Erscheinung

sehr kurze Haare (fast Glatze)

kantige Gesichtsform

trug einen grau melierten Kapuzenpullover und eine schwarze Jeans

sprach akzentfreies Deutsch

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Tatverdächtiger 2:

etwas kleiner als sein Komplize

war bekleidet mit einem grauen Winterparka

Das LKA 164 hat inzwischen die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können und/oder am Montagnachmittag rund um den Kattensteert verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.