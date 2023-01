Gendern: CDU sammelt Unterschriften gegen Sprache mit Sternchen in Hamburg

Volksinitiative bekommt politische Unterstützung. "Ideologische Sprache hat an Schulen nichts zu suchen", meint der CDU-Landeschef.

„Die ideologische Gendersprache spaltet unsere Gesellschaft und hat an Schulen, Universitäten und anderen staatlichen Einrichtungen nichts zu suchen", sagt der Landesvorsitzende der Hamburger CDU, Christoph Ploß. Daher sammelt die Union nun Unterschriften und unterstützt die Volksinitiative, die das Gendern in Hamburg abschaffen will.

Hamburg. Die Volksinitiative gegen das Gendern wartet zwar noch immer auf die Freigabe durch den Landeswahlleiter, doch der Vorstoß der Beraterin und Autorin Sabine Mertens schreibt im In- und Ausland bereits Schlagzeilen. Unter dem Titel „Schluss mit der Gendersprache in Verwaltung und Bildung“ fordert ihre Volksinitiative in Schulen und Behörden die Rückkehr zu den gültigen Regeln, die der Rat für deutsche Rechtschreibung definiert.

Nun bekommt Mertens wichtige Unterstützung: Die Hamburger CDU stellt sich nicht nur inhaltlich hinter die Forderungen, sondern will aktiv Unterschriften sammeln. In einer Landesvorstandssitzung beschlossen die Christdemokraten, die Kreis-und Ortsverbände zu bitten, „insbesondere bei ihren Infoständen Unterschriftensammlungen im Sinne der Initiative durchzuführen und ausgefüllte Unterschriftenlisten an die Landesgeschäftsstelle weiterzuleiten“.

„Die ideologische Gendersprache spaltet unsere Gesellschaft und hat an Schulen, Universitäten und anderen staatlichen Einrichtungen nichts zu suchen", sagte der Landesvorsitzende der Hamburger CDU, Christoph Ploß. "Es sollte selbstverständlich sein, dass vor allem an den Schulen ausschließlich die offizielle deutsche Rechtschreibung verwendet wird – schlimm genug, dass der rot-grüne Senat dazu erst von einer Volksinitiative angehalten werden muss."

„Eine Minderheit versucht mit dem Gendern die überwältigenden Mehrheit der Bürger aus ideologischen Motiven sprachlich umzuerziehen", ergänzte der stellvertretende Landesvorsitzende Christoph de Vries. Es sei gut, dass sich die Mitte der Gesellschaft in Hamburg dagegen zur Wehr setze. Er rechne mit einem großen Erfolg der Initiative, die dann auch eine Vorreiterrolle für andere Bundesländer einnehmen könne.

Die Union will ihre komplette Infrastruktur für das Vorhaben einsetzen: Kreisgeschäftsstellen werden gebeten, in ihren Räumen Unterschriftenlisten auszulegen. Die Landesgeschäftsstelle soll zudem auch ausgefüllte Unterschriftenlisten entgegennehmen und gesammelt an die Initiatoren der Volksinitiative weiterleiten.

Damit nicht genug: Kreis-und Ortsverbände bekommen Informationen zur Volksinitiative sowie Materialien für die Unterschriftensammlung zur Verfügung gestellt. Zudem möchte der Landesvorstand einen „Tag der CDU“ innerhalb der kommenden Wochen mit Infoständen aller Ortsverbände organisieren, in dessen Rahmen Unterschriften für die Volksinitiative gesammelt werden.

Damit bekommt die Volksinitiative Hilfe, um beide Quoren der Volksgesetzgebung zu erreichen: Im ersten Schritt müsste die Initiative 10.000 Unterschriften sammeln, damit sich die Bürgerschaft mit dem Thema befasst. Stimmt diese dem Antrag nicht zu, was angesichts der rot-grünen Mehrheitsverhältnisse zu erwarten ist, zündet Stufe 2, das Volksbegehren: Dann müsste die Initiative gut 66.000 Unterschriften (fünf Prozent der Wahlberechtigten) innerhalb von 21 Tagen sammeln.

Sollte auch dies gelingen, könnte es parallel zur Bürgerschaftswahl im Februar 2025 oder mit der Bundestagswahl im Herbst 2025 kommen. „Die Abstimmung gewinnen wir“, hatte Mertens erklärt. Tatsächlich hatten bislang alle Umfragen zum Thema in Deutschland eine Zwei-Drittel-Mehrheit gegen das Gendern ergeben.

Die CDU Hamburg kämpft seit Langem gegen die Sprache mit Sternchen, Unterstrichen oder Doppelpunkten. Der Landesparteitag hatte schon im Juni den Antrag „Für die deutsche Grammatik, gegen Gender-Zwang“ beschlossen.

Sabine Mertens von der Volksinitiative „Schluss mit der Gendersprache in Verwaltung und Bildung“ freut sich über die Unterstützung der CDU.

Foto: Privat

„Ich freue mich sehr über die Unterstützung der CDU“, sagte die Initiatorin Sabine Mertens dem Abendblatt. „Wir sind uns einig: In Hamburgs Schulen soll Standardhochdeutsch gelehrt werden. Die Standardsprache ist für Verwaltungen, staatliche Unternehmen und in der Bildung die verbindliche Grundlage in der öffentlichen Kommunikation. Das soll auch so bleiben. Die Sprache ist unser höchstes Kulturgut.“

Sie erwarte von allen bürgerlichen Parteien, dass sie sich „endlich zum Standardhochdeutschen bekennen, anstatt unter dem massiven Druck von ideologisch motivierten Genderfunktionären und aus „Angst vor Beifall von der falschen Seite“ stillzuhalten“.