Polizei Hamburg: Achtjähriger Junge verschwunden – Wer hat Dulijano gesehen?

Das Kind rannte nach einem Polizeieinsatz in Neuenfelde davon. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Im Zuge eines Polizeieinsatzes in Neuenfelde ist ein acht Jahre alter Junge verschwunden. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Kind.

Hamburg. Die Polizei Hamburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem acht Jahre alten Dulijano Amir Sabedinov aus Neuenfelde.

Im Zuge eines anderen Polizeieinsatzes in der Straße Urenfleet sollten der Achtjährige sowie seine ein und drei Jahre alten Geschwister am Mittwochmittag durch den Kinder- und Jugendnotdienst in Obhut genommen werden. Der Junge sei gegen 13.10 Uhr fluchtartig aus der Wohnung gerannt, teilte die Polizei mit. Seitdem sei das Kind nicht mehr gesehen worden.

Achtjähriger Junge verschwunden – Wer hat Dulijano gesehen?

Die Suche nach dem Kind mit mehreren Funkstreifenwagen, dem Polizeihelikopter "Libelle" sowie einem Personenspürhund blieb bislang erfolglos. Aus diesen Grund wurde eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst.

Auch ein Personenspürhund der Polizei war bei der Suche nach dem acht Jahre alten Jungen im Einsatz.

Foto: TV News Kontor

Dulijano Amir Sabedinov wird wie folgt beschrieben:

circa 1,30 bis 1,40 Meter groß

scheinbares Alter: sieben bis neun Jahre

normale Figur

braune Augen

braune Haare (an den Seiten etwas kürzer)

trug eine schwarze Jogginghose, ein schwarzes T-Shirt und schwarze Socken

trug keine Schuhe

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das LKA 181 (Region Harburg) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Aufenthaltsort des vermissten Kindes geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.