Polizei fahndet mit diesem Foto nach einem Serieneinbrecher

Der Mann steht im Verdacht, seit 2019 in mehrere Häuser und Gartenlauben in Hamburg und Schleswig-Holstein eingebrochen zu sein.

Die Polizei Ahrensburg fahndet mit diesem Foto aus einer Überwachungskamera am Hamburger Hauptbahnhof nach einem Einbrecher.

Ahrensburg/Hamburg. Die Polizei in Ahrensburg fahndet nach einem mutmaßlichen Serieneinbrecher, der seit 2019 in Hamburg und im südlichen Schleswig-Holstein mehrere Einbrüche in Wohnhäuser und Gartenlauben begangen haben soll. Zwar konnten die Beamten bei ihren Ermittlungen einen Verdächtigen ausmachen, der auch von einer Überwachungskamera im Hamburger Hauptbahnhof gefilmt wurde, jedoch konnte die Identität des Mannes bislang nicht geklärt werden.

Deswegen veröffentlicht die zuständige Kripo in Ahrensburg nun ein Foto des mutmaßlichen Serientäters und fragt, wer diesen Mann kennt oder Angaben zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen oder zu Bekannten des Tatverdächtigen machen kann.

Polizei fahndet nach Serien-Einbrecher und bittet um Zeugenhinweise

Der gesuchte Mann ist vermutlich zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,85 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Zudem hat er kurzes, lichtes Haar, trägt einen Vollbart und hat eine auffallend große Nase. Hinweise nimmt das LKA in Hamburg oder die Kriminalpolizeistelle in Ahrensburg unter den Rufnummern 040-4286-56789 (Hamburg) und 04102-809-222 (Ahrensburg) entgegen.