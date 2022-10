Das Drob Inn ist eine Einrichtung des Vereins „Jugendhilfe e. V.“ und liegt nicht weit von Hauptbahnhof, ZOB und dem Museum für Kunst und Gewerbe am Besenbinderhof. Bereits seit 2003 werden hier drogenabhängige Menschen betreut. Sie können ungestört in geschützten Räumen Drogen konsumieren – seit einer Weile ist hier auch eine „Substitutionstherapie“ für Menschen ohne Krankenversicherung möglich. Das heißt: Heroinabhängige erhalten Methadon als Ersatzdroge. Die „akzeptierende“ Drogenhilfe soll es den Mitarbeitenden ermöglichen, einen guten Kontakt zu den Abhängigen aufzubauen, um ihnen auch „konkrete Hilfen zum Überleben, zur sozialen Stabilisierung und zum Ausstieg aus der Sucht“ anzubieten, wie der Verein Jugendhilfe e. V. auf seiner Internetseite schreibt. „Die Kombination von Beratung, Ausstiegshilfen und niedrigschwelligem Zugang ermöglicht das Angebot sofortiger konkreter Hilfen in fast allen relevanten sozialen Bereichen.“ Das staatlich anerkannte Angebot steht allen in Hamburg lebenden Drogenkonsumenten offen. „Die Drob-Inn-Klientel konsumiert hauptsächlich Heroin, Crack und Kokain in Pulverform und nicht wenige zusätzlich Alkohol“, sagt Vereinsvorstand Christine Tügel. „Diese Konsummuster sind seit Jahren stabil mit einer Tendenz zum verstärkten Kokainkonsum.“ Auch die Zahl der hier betreuten Konsumenten sei seit 2016 weitgehend stabil – allerdings ist der Anteil der Obdachlosen unter den Betreuten zuletzt deutlich gestiegen. Laut Tügel entlastet das Drob Inn mit seinem Angebot die Hauptbahnhofregion und St. Georg. „Von der geplanten Neugestaltung des Vorplatzes im Frühjahr 2023 versprechen wir uns eine weitere Entlastung für das direkte Umfeld, denn wer auf dem Vorplatz eine Sitzgelegenheit vorfindet, muss sich nicht auf die Treppenstufen eines Hauseingangs setzen.“