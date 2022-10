Wetter Hamburg: Der Altweibersommer ist in Sicht – mit bis zu 20 Grad

Bei einem Herbstspaziergang Sonne tanken – das ist in Hamburg und dem Norden in den kommenden Tagen möglich. Die Aussichten.

Hamburg. Nach einem äußerst durchwachsenen, langen Wochenende gibt es nun gute Nachrichten – zumindest was das Wetter in Hamburg und im Norden angeht. Denn die nach Norddeutschland eingeflossene Meeresluft subpolaren Ursprungs gelangt unter Hochdruckeinfluss und erwärmt sich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Das bedeutet: Der Altweibersommer ist in Sicht – es bleibt überwiegend trocken und die Temperaturen steigen wieder an.

Bereits am Dienstag zeigt sich der Herbst von seiner schönen Seite – es gibt einen freundlichen Wechsel von Sonne und Wolken. In Hamburg klettert das Thermometer auf 18 Grad – perfektes Wetter für einen Herbstspaziergang. Am Mittwoch ziehen zwar zum Teil kompakte Wolkenfelder über den Norden, die auch ein wenig Regen bringen. Aber zwischen Hamburg und Lübeck bleibt es laut DWD länger aufgelockert und trocken.

Wetter Hamburg: Altweibersommer – bis zu 20 Grad möglich

Zudem zeigen sich die Temperaturen am Mittwoch sehr mild. Bis zu 20 Grad sind in Hamburg möglich. An der Nordsee muss jedoch mit starkem bis stürmischem Wind inklusive Sturmböen gerechnet werden.

Auch am Donnerstag dominieren in Hamburg die freundlichen Wetterabschnitte und es bleibt meistens trocken. Die Höchsttemperatur bewegt sich zwischen 16 und 18 Grad. An den Küsten ist eine Windjacke ratsam – dort sagt der DWD teils starken und in Böen stürmischen West- bis Südwestwind voraus.