Aktion: Fotografieren Sie den Herbst in Bergedorf – und gewinnen Sie Gutscheine

Bergedorf. Der Herbst kann so bunt und erfrischend sein! Das Laub schimmert in den schönsten Gel- und Rottönen, auf den Blättern perlt am Morgen der Raureif. Es ist eine Zeit, in der viele Menschen besonders gern spazieren gehen in Wäldern, Parks und durch die Städte. Und in der sich am Wegesrand wundervolle Fotomotive entdecken lassen. Die schönesten Fotos – die möchten wir jetzt sehen.

Mitmachen lohnt sich, es gibt nämlich auch etwas zu gewinnen. Das City Center Bergedorf (CCB) verlost unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern unserer „Herbst Foto-Challenge“ Einkaufsgutscheine im Wert von zusammen 1990 Euro: 50-mal 25 Euro und 37-mal 20 Euro. Die Aktion, die über unseren Instagram-Account läuft, beginnt an diesem Sonnabend und endet am 9. Oktober.

Fotografieren Sie den Herbst in Bergedorf – so geht’s

Und so funktioniert es: Schauen Sie einfach mal auf Instagram (@bergedorferzeitung) bei uns vorbei und folgen uns. Laden Sie Ihr schönstes Herbstmotiv mit Bezug zu unserer Regio auf Ihrem eigenen Account hoch, verlinken Sie auf @bergedorferzeitung und setzen Sie unbedingt auch den Hashtag #FotoHerbstChallenge. Nur dann können wir Ihr Bild auch finden und bestaunen. Pro Teilnehmerin oder Teilnehmer können wir leider nur einen Beitrag berücksichtigen. Erzählen Sie aber gern Ihren Freunden, Kindern und Enkeln von der Aktion!

Die 87 Gewinner werden am Ende der Aktion per persönlicher Nachricht auf Instagram benachrichtig. Wichtig: Die Gewinne können ausschließlich persönlich in der Geschäftsstelle der Bergedorfer Zeitung abgeholt werden.

In unseren Räumen in der Chrysanderstraße 1 bekommen Sie auch Antworten auf alle Fragen rund um die Bergedorfer Zeitung und finden viele Geschenkideen. Geöffnet ist die Geschäftsstelle montags und dienstags in der Zeit von 9 bis 16.30 Uhr, mittwochs von 9 bis 15 Uhr, donnerstags von 9 bis 17 Uhr und an Freitagen von 9 bis 13.30 Uhr.

Und nun viel Spaß beim Fotografieren und Mitmachen!

