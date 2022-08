Polizei Hamburg: Frau schlägt Vergewaltiger erfolgreich in die Flucht – Zeugen gesucht

Hamburg. Durch ihre vehemente Gegenwehr hat eine 31-Jährige am Montagabend einen Vergewaltiger in die Flucht schlagen können. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, hatte die Frau gegen 22.30 Uhr in Bahrenfeld einen Bus der Linie 3 verlassen, als sie kurze Zeit später in der Straße Am Diebsteich auf Höhe der Abzweigung Diebsteichweg von einem Mann in gebrochenem Englisch angesprochen wurde.

Plötzlich griff der Mann die 31-Jährige an und umklammerte sie. Die Frau rief um Hilfe und setzte sich so "erheblich zur Wehr", wie Polizeisprecher Thilo Marxsen erklärt, dass der Mann von ihr abließ und in Richtung Diebsteichtunnel flüchtete. Das Opfer verständigte selbst die Polizei. Die Beamten konnten den Mann jedoch nicht mehr antreffen.

Polizei Hamburg: Frau attackiert – so soll der Täter aussehen

Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: Er soll zwischen 30 und 40 Jahren alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und sehr schlank sein, mit kurzen, schwarzen Haaren, die an den Seiten noch etwas kürzer geschnitten sind. Sein Äußeres wird weiterhin als "südländisch" beschrieben. Er trug eine blau/schwarze Holzfällerjacke. Auffallend seien darüber hinaus:

dunkle, tiefliegende Augen

Höcker auf der Nase

markante Wangenknochen mit vernarbter Haut

Wer Hinweise auf den Täter geben kann oder andere Beobachtungen im Zusammehang mit der Tat machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 040/42 86 - 56 789 in Verbindung zu setzen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.