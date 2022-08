Polizei Hamburg: Mann überfällt junge Joggerin aus Bergedorf im Wald

Hamburg. Beim Joggen in einem Waldstück ist eine junge Frau in Bergedorf angegriffen worden. Der unbekannte Täter attackierte die 24-Jährige am Dienstag gegen 8 Uhr morgens, teilte die Polizei Hamburg mit. Sie war gerade auf einem Wanderweg am Elbhang nahe der Rothenhauschaussee zwischen Bergedorf und Börnsen unterwegs.

Die Bergedorferin stürzte durch die Attacke zu Boden, wo der Unbekannte sie erneut festhielt. Die Frau konnte sich jedoch aus seinem Griff befreien und flüchten.

Polizei Hamburg: Angreifer der Joggerin hatte auffallend abstehende Ohren

Sie blieb körperlich unversehrt und verständigte die Polizei. Trotz umfangreicher Fahndung konnten die Einsatzkräfte den beschriebenen Täter nicht ausfindig machen. Was genau er von der Frau wollte, ist bisher unbekannt.

Das Angriffsopfer beschreibt den Täter wie folgt:

männlich

etwa 30 bis 35 Jahre

etwa 1,70 bis 1,75 Meter

westeuropäisches Erscheinungsbild

Glatze

Dreitagebart

abstehende Ohren

dunkel gekleidet

Zeugen können sich telefonisch bei der Polizei melden unter unter 040 4286-56789.

