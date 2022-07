Polizei Hamburg: Teenager und Mann auf Kiez brutal niedergestochen – Notoperation

Der 16-Jährige war am Beatles-Platz in einen Streit verwickelt, der 33-Jährige im Noma an der Reeperbahn. Polizei sucht Zeugen.

Hamburg. Ein erst 16 Jahre alter Jugendlicher ist in der Nacht zum Sonnabend bei einer Auseinandersetzung auf dem Kiez niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Nur zwei Stunden später musste ein 33-Jähriger nach einem Messerstich ebenfalls notoperiert werden. Laut Polizei Hamburg war es im ersten Fall in der Nähe des Beatles-Platzes zu einem Streit zwischen zwei Gruppen gekommen, im zweiten Fall passierte die Tat im Toilettenbereich eines Nachtclubs an der Reeperbahn.

Polizei Hamburg sucht Zeugen für Attacken auf dem Kiez

Über die Hintergründe des Streits, der nach Abendblatt-Informationen im Bereich des Clubs White Rabbit neben dem Beatles-Platz seinen Anfang nahm, die Anzahl der Beteiligten und den genauen Ablauf ist bisher nichts bekannt. Fest steht, dass der Jugendliche "durch einen offensichtlichen Messerstich" in Lebensgefahr schwebte, so die Polizei. Im Krankenhaus wurde er notoperiert, sein Zustand ist inzwischen stabil. Ein 22-Jähriger wurde wegen leichter Verletzungen am Kopf ambulant behandelt.

Im zweiten Fall geriet das 33 Jahre alte Opfer gegen 5 Uhr morgens mit einer Gruppe aus vier Männern und einer Frau in Streit, der rasch eskalierte: Im Toilettenbereich des Clubs – nach Abendblatt-Informationen handelt es sich um das nur wenige Meter vom White Rabbit entfernt liegende Noma – wurde der Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Auch er schwebt nach einer Notoperation nicht mehr in Lebensgefahr. Der oder die Täter flüchteten. Auch in diesem Fall sind der Auslöser und der genaue Ablauf des Streits Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei wertet im Fall des 16-Jährigen nun Videoaufnahmen aus und bittet darüber hinaus Zeugen beider Vorfälle, sich unter der Rufnummer 040/42 86 - 56 789 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.