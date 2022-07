Ein 19-Jähriger ist in Pinneberg Opfer einer Gewalttat geworden. Die Hintergründe sind unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Bahnhof Pinneberg ist in der Nacht ein junger Mann aus Hamburg durch eine Gewalttat schwerst verletzt worden (Archivbild).

Polizei Pinneberg Teenager aus Hamburg wird am Bahnhof schwerst verletzt

Pinneberg. Ein Teenager aus Hamburg ist am frühen Mittwochmorgen am Bahnhof Pinneberg Opfer einer Gewalttat geworden. Wie die Polizei mitteilte, sei der 19-Jährige gegen 4 Uhr von Zeugen an der Rockvillestraße schwerst verletzt vorgefunden worden. Ein Notarzt habe ihn vor Ort versorgt und dann ins Krankenhaus begleitet.

Die Identität des Täters und das Motiv der Tat seien noch unklar, hieß es. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter den Telefonnummern 04101 202-0 und 04821 602-0.