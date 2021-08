Corona News: Gzuz gegen Querdenker: "Wahrt die Abstände"

Hamburg geht im Umgang mit Geimpften und Genesenen einen Sonderweg. Mit dem bislang bundesweit einmaligen 2G-Optionsmodell ermöglicht der rot-grüne Senat der Hansestadt Veranstaltungen ab Sonnabend fast ohne Corona-Auflagen – sofern nur Geimpfte und Genesene sie besuchen. Das Modell wird kontrovers diskutiert.

>>Dieser Artikel wird nicht mehr aktualisiert. Hier kommen Sie zu den aktuellen Corona-News für Hamburg und Norddeutschland.<<

In Hamburg steigt die Inzidenz weiter und liegt am Sonntag bei 89,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. In Schleswig-Holstein stagniert der Sieben-Tage-Wert bei 47,9. Alle Infos in unserem Newsblog.