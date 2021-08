Corona News: Boris Herrmann eröffnet die Kieler Woche

Der Überblick: THW Kiel mit 2G-Modellprojekt. So hoch ist die Impfquote in Hamburg wirklich. Ethikrat sieht Hamburger Weg kritisch.

Das sogenannte Corona-2G-Modell ist in Hamburg beschlossen worden.

Corona Hamburg: So funktioniert das neue 2G-Modell

Hamburg. Die Diskussionen um das umstrittene 2G-Modell reißen nicht ab: Während der Senat am Dienstag seine Pläne für Hamburg vorgestellt hat, hält der Berliner Bürgermeister die Option, Geimpften und Genesenen mehr Rechte als Getesteten einzuräumen, derzeit für bundesweit nicht umsetzbar.

Während die Inzidenz in Schleswig-Holstein aktuell bei knapp unter 50 liegt, stagniert der Sieben-Tage-Wert in Hamburg seit einiger Zeit bei etwas mehr als 80 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Dafür steigt die Zahl der Klinikpatienten deutlich. Alle Infos in unserem Newsblog.

Corona News für Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen am 26. August: