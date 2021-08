Corona Schleswig-Holstein: Inzidenz in Kiel weiter dreistellig

Der Überblick: Corona-Inzidenz in Hamburg über 80 – vier weitere Tote. Kochsalz-Impfskandal weitet sich aus.

Hamburg. Seit Ende der Sommerferien in Hamburg steigen die Corona-Zahlen deutlich. Die Inzidenz der Hansestadt verdoppelte sich fast innerhalb nur einer Woche auf mittlerweile 82,4 (Stand: Freitag). Auch in Niedersachsen steigt die Zahl der Neuinfektionen, Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel durchbrach am Donnerstag sogar mit einer Inzidenz von 107,4 einen weiteren Grenzwert.

Derweil melden mehrere Bundesländer eine steigende Nachfrage nach Corona-Impfungen – darunter auch Hamburg. Besonders der Impfstoff der Firma Johnson & Johnson werde derzeit vermehrt nachgefragt. Alle Infos in unserem Newsblog.