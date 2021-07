Sands Bar Hamburg: 55 statt 500 Teilnehmer bei Corona-Reihentest

Hamburg. Gute Nachrichten: Am Donnerstag ist die Corona-Inzidenz in der Hansestadt wieder etwas gesunken. In den vergangenen Tagen war der Wert in Hamburg und im ganzen Norden stetig nach oben geklettert. Derweil bereitet ein möglicher Corona-Ausbruch in einer Hamburger Cocktailbar der Gesundheitsbehörde Sorge. Auch in Flensburg wurden Besucher einer Bar zu häuslicher Quarantäne aufgefordert.

Am Montag geht im Norden und Nordosten die Schule schon wieder los. Schleswig-Holstein geht mit Maskenpflicht und Impfoffensive ins neue Schuljahr. Ab Mitte August können sich Schülerinnen und Schülern ab zwölf Jahren von mobilen Teams gegen das Coronavirus impfen lassen.