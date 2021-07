Möglicher Superspreader Corona-Ausbruch in Hamburger Bar? Erste Gäste mit Symptomen

Der Außenbereich der Bar „Sands“ in Hamburg: Wegen eines möglichen Corona-Ausbruchs in der Cocktailbar sind bis zu 500 Personen aufgerufen, sich einem Reihentest zu unterziehen.

Ein Corona-Infizierter hat am Wochenende in einem Laden in der Nähe des Dammtor-Bahnhofs gefeiert. 500 Menschen waren vor Ort.