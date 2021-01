Sperrungen bei S- und U-Bahn in Hamburg: Auch Citytunnel betroffen

Zwischen Altona und Landungsbrücken verkehren an zwei Wochenende keine Züge. Auch auf der U1-Strecke gibt es eine Sperrung.

Hamburg. S- und U-Bahn-Fahrgäste in Hamburg müssen sich an den kommenden zwei Wochenenden auf erhebliche Behinderungen auf einer der wichtigsten Verbindungen in der Stadt einstellen.

Aufgrund von Gleisbauarbeiten im Citytunnel verkehren am 9. und 10., sowie am 16. und 17. Januar zwischen dem Bahnhof Altona und Landungsbrücken/Baumwall keine Züge. Die Sperrungen gelten jeweils von 1 Uhr bis Betriebsschluss. Ein Busersatzverkehr wird eingerichtet, wie die S-Bahn-Hamburg am Mittwoch mitteilte.

S-Bahn in Hamburg: Deutlich längere Fahrzeit

Die Linien S1 und S3 werden über Dammtor umgeleitet. Die Linie S31 fährt nur zwischen Hauptbahnhof und Harburg/Neugraben. Die Fahrzeit kann sich dadurch um bis zu 20 Minuten verlängern.

U-Bahn: Wochenendsperrung auch auf der U1-Strecke

Auch auf der U-Bahn-Strecke U1 kommt es zu einer Sperrung. Von Freitag, 15. Januar (21.30 Uhr), bis Sonntag, 17. Januar (Betriebsschluss), fahren zwischen den U1-Haltestellen Wartenau und Wandsbek Markt keine Züge, wie die Hochbahn mitteilte.

Grund für die Sperrung sind Gleisbauarbeiten. "In dieser Zeit werden die Fahrschienen durch die Hochbahn erneuert, um den hohen Sicherheitsstandard des Hamburger U-Bahn-Netzes im HVV zu erhalten und weiter zu verbessern", heißt es vonseiten des Unternehmens.

Wissenwertes zur U1 der Hamburger Hochbahn:

Die U1 ist nicht nur die längste U-Bahn-Linie Hamburgs – sondern sogar die längste Deutschlands

Bei einer Gesamtlänge von 55 Kilometern fährt die U1 auf 13,4 Kilometern im Tunnel

Sie verbindet Norderstedt und Ohlstedt/Großhansdorf: In Volksdorf gabelt sich die Strecke

Eine Fahrt von Norderstedt bis nach Ohlstedt dauert 76, bis nach Großhansdorf 84 Minuten

Die Linie hat insgesamt 47 Stationen

Die Kennfarbe der U1 ist Blau

Die Hochbahn empfiehlt Fahrgästen, andere Schnellbahnlinien nutzen, um an ihr Ziel zu gelangen. Zudem wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der über die Station Wartenau hinaus bis zur U1/U3-Haltestelle Lübecker Straße verlängert wird. So soll Fahrgästen dort ein Schnellbahnanschluss an die U1 sowie U3 ermöglicht werden. Die Fahrzeit kann sich je nach Verkehrslage um bis zu 20 Minuten verlängern.