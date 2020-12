Hamburg. Vattenfall kann das Kohlekraftwerk Moorburg nun schon im kommenden Jahr 2021 stilllegen. Möglich macht dies eine Entscheidung der Bundesnetzagentur, die dem Energieversorger im ersten Auktionsverfahren den Zuschlag zur Reduzierung der Steinkohleverstromung in beiden Blöcken des Heizkraftwerks in Hamburg gegeben hat.

"Wir begrüßen diese Entscheidung", sagt Anna Borg, Präsidentin und CEO von Vattenfall. Obwohl das Kraftwerk eines der modernsten in Deutschland sei, entspreche die frühzeitige Stilllegung den Plänen der Bundesregierung zur Reduktion von Emissionen aus Kohleverstromung. Vattenfall will nach eigenen Angaben innerhalb einer Generation ein Leben ohne fossile Brennstoffe ermöglichen.

Kraftwerk Moorburg: Vattenfall will vorzeitige Schließung vorantreiben

In der ersten Versteigerungsrunde konnten Betreiber von norddeutschen Kohlekraftwerken Gebote für ein Volumen von insgesamt vier Gigawatt abgeben. Auch Vattenfall hatte sich daran beteiligt. Die erste Runde war am 1. September geendet.

Man werde nun die Planungen für die vorzeitige Schließung vorantreiben. "Dazu gehört auch, unsere Mitarbeiter bei der Suche nach neuen Arbeitsplätzen zu unterstützen bzw. in verantwortungsvoller Weise andere Optionen zu vereinbaren", sagte Tuomo Hatakka, Deutschland-Chef von Vattenfall.

Kraftwerk Moorburg "von Anfang an überdimensioniert"

Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) wertet die Entscheidung der Bundesnetzagentur als einen Erfolg grüner Energiepolitik: „Das Kraftwerk Moorburg war von Anfang an überdimensioniert, unwirtschaftlich und aus der Zeit gefallen. Es ist für den Klimaschutz eine gute Nachricht, wenn es jetzt deutlich früher vom Netz geht als ursprünglich geplant", so Kerstan.

"Es ist und bleibt eine richtige Entscheidung des Senats, dass das Kraftwerk Moorburg bei der Fernwärmeversorgung der Stadt keine Rolle spielt." Mit der Stilllegung werde der Kohleausstieg in Hamburg nicht nur in der Wärme deutlich früher vollzogen als im Rest der Republik. "Wir schaffen so auch den gesamten Kohleausstieg in Hamburg bis spätestens 2030." Dies sei ein wichtiges Signal dafür, dass ein frühzeitiger Kohleausstieg zur Erreichung der Pariser Klimaziele notwendig und machbar sei.

Wasserstoffwirtschaft und Hochtemperatur-Stahlspeicher

Kerstan gibt auch einen Ausblick darauf, was mit dem Grundstück an der Süderelbe nun geschehen soll: "Moorburg ist wegen seiner Lage und Anbindung an Leitungen und Transportwege ein idealer Standort für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft". Dort könne Elektrolyse für grünen Wasserstoff stattfinden. Auch ein Hochtemperatur-Stahlspeicher sei denkbar.

Die Umweltbehörde sei diesbezüglich mit Vattenfall im Gespräch, "auch um das Interesse der Beschäftigten soweit wie möglich zu wahren und Arbeitsplätze dort wo möglich zu erhalten“, sagte Kerstan.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Ist das Kraftwerk Moorburg doch systemrelevant?

Allerdings können die deutschen Übertragungsnetzbetreiber das erst fünf Jahre lang am Netz laufende Kraftwerk noch als systemrelevant für die Energieversorgung einstufen. Laut Vattenfall soll die Entscheidung darüber bis Anfang März 2021 fallen. Sollte Moorburg als nicht systemrelevant eingestuft werden, kündigt der Energieversorger die Stilllegung bis zum 1. Juli 2021 an.

Sollten die Übertragungsnetzbetreiber jedoch zu einer gegenteiligen Entscheidung kommen und die Bundesnetzagentur diese Einschätzung bestätigen, müsse das Kraftwerk "für einen noch zu bestimmenden Zeitraum" in Reserve gehalten werden. Der Kohle-Koloss war laut Umweltsenator Jens Kerstan zuletzt aber nur unterhalb der Auslastung gelaufen.