Hamburg. Das Jahr 2020 ist für viele voller Rückschläge: Doch wenige trifft es so hart wie den beliebten TV-Arzt Johannes Wimmer und seine Frau: Ihre Tochter Maximilia ist am Sonnabend im Alter von nur wenigen Monaten gestorben. Das bestätigte Wimmer der "Bild am Sonntag" (BamS). Im August hatte er die lebensbedrohliche Diagnose bei Maximilia öffentlich gemacht, im Oktober bestätigt, dass die Chancen, dass der Säugling den aggressiven Tumor nicht überleben wird.

„Maximilia hat sich im Schlaf, geborgen und umsorgt in unserem Bett, auf die Reise zu den Sternen begeben“, so Wimmer zur "BamS". Er hielt ihre Hand bis zum Schluss. Erst Anfang des Monats hatten Wimmer und seine Lebensgefährtin geheiratet, der einzige Gast im Standesamt – Maximilia.