Hamburg. Die Regelung ist eine Folge der Aids-Epidemie: Weil homo- und bisexuelle Männer besonders häufig von HIV-Infektionen betroffen waren, durften sie bis 2017 kein Blut spenden. Seit 2017 dürfen „Männer, die Sexualverkehr mit Männern haben (MSM)“ laut bundesweiter Richtlinie nur Blut spenden, wenn sie ein Jahr lang keinen Sex mit anderen Männern hatten. Die rot-grüne Koalition in Hamburg hält diese Regelung für nicht mehr zeitgemäß und will sich für eine Überarbeitung der „Richtlinie zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten“ (Richtlinie Hämotherapie) einsetzen. Dafür hat die Koalition jetzt einen entsprechenden Antrag in die Bürgerschaft eingebracht.

„Der Europäische Gerichtshof hatte im Jahr 2015 erklärt, dass ein pauschales Blutspendeverbot für homo- und bisexuelle Männer unzulässig sei“, heißt es in dem Antrag. „Seit 2017 enthält die Richtlinie der Bundesärztekammer zur Hämotherapie kein generelles Blutspendeverbot für Homosexuelle mehr, sondern schreibt eine Rückstellung von zwölf Monaten vor. Mit dieser Voraussetzung zur Enthaltsamkeit sind schwule und bisexuelle Männer jedoch faktisch von der Blutspende ausgeschlossen. Weder sexuelle Orientierung noch Geschlechtsidentität per se, sondern das individuelle Risikoverhalten sollte der Maßstab dafür sein, wer Blut spenden darf.“

Höchste Zeit, die Diskriminierung von schwulen und bisexuellen Männern bei der Blutspende zu beenden

Stattdessen solle die „sehr lange Rückstellungsfrist von zwölf Monaten“ an „das diagnostische Fenster angepasst werden, das es bei der Überprüfung von Blutkonserven weiterhin gibt“. Als „diagnostisches Fenster“ bezeichnet man den Zeitraum, in dem jemand bereits infiziert ist, das Virus aber bei Testungen noch nicht nachgewiesen werden kann. Dieser lag früher bei bis zu drei Monaten und wird heute aufgrund modernerer Testmethoden vom Robert-Koch-Institut (RKI) mit sechs Wochen angegeben.

Mit ihrem Antrag fordern die Bürgerschaftsfraktionen von SPD und Grünen den Senat auf, sich im Bund für eine Überarbeitung der Vorgaben einzusetzen. Damit solle Diskriminierung vorgebeugt werden. Der Senat soll sich laut Antrag dafür einsetzen, „dass die Bundesärztekammer die Hämotherapie-Richtlinie gemäß aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse aktualisiert und – wie in anderen Staaten – eine diskriminierungsfreie Blutspendepraxis auf dem bisherigen Sicherheitsniveau umsetzt“.

Die Blutspende-Richtlinie stamme aus anderen Zeiten, sagte Simon Kuchinke, SPD-Fachsprecher für LSBT*IQ. „Die Aids-Krise hierzulande ist überwunden. Blutbanken schlagen regelmäßig Alarm, weil Spenderinnen und Spender fehlen. Da passt es nicht ins Bild, dass unsere Gesellschaft an diskriminierenden Regeln festhält und eine ganze Gruppe faktisch vom Blutspenden ausschließt.“ Grünen-Queerpolitiker Farid Müller sagte, es sei „höchste Zeit, die Diskriminierung von schwulen und bisexuellen Männern bei der Blutspende zu beenden“.