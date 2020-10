Hamburg. Es sind Bilder, die zu Herzen gehen: Zwei Menschen sind zu sehen, die sich wahrscheinlich in ihrem Leben nie begegnet wären. Aber eine Blutspendenkampagne brachte sie zusammen. Damit wirbt der Blutspendedienst Nord-Ost des Deutschen Roten Kreuzes ab sofort um neue Interessenten und Spender.

Die Bildmotive unter dem Motto „It’s a Match“ werden in den kommenden Tagen auf DRK-Fahrzeugen, Plakaten, Spendeneinladungen und in den sozialen Netzwerken zu sehen sein. Zen­trales Element sind Porträts von jeweils zwei Menschen, die auf den ersten Blick unterschiedlicher kaum sein könnten, teilte die Organisation mit Sitz in Lütjensee (Schleswig-Holstein) mit. Doch ihre Blutgruppen machen sie zu einem perfekten „Match“.

„Dein Typ ist gefragt. Spende Blut!“

Ralf hätte Stephanie mit seiner Blutspende helfen können, als es zu unerwarteten Komplikationen bei der Geburt ihres Kindes kam. Vincent, der einen schweren Herzfehler hat, könnte Lenas Blutspende sein Leben verdanken. Und Lydias Blutspende könnte Brigitte helfen, den Krebs zu besiegen. „Die Kampagne transportiert dabei eine klare Botschaft“, sagt Kerstin Schweiger, Sprecherin des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost gemeinnützige GmbH. „Dein Typ ist gefragt. Spende Blut!“

In Deutschland werden pro Jahr durchschnittlich drei Millionen Vollblutspenden bereitgestellt. Das Deutsche Rote Kreuz sichert auf diese Weise rund 75 Prozent der notwendigen Blutversorgung. Bei einer ersten Spende sollte das Alter von 65 Jahren nicht überschritten werden. Bis zum 73. Geburtstag ist derzeit eine Blutspende möglich, vorausgesetzt, der Gesundheitszustand lässt dies zu. Blutspenden werden nicht auf Sars-CoV-2 untersucht. Wie Prof. Torsten Tonn, Medizinischer Geschäftsführer des Blutspendedienstes, sagt, sei eine Übertragung durch Blut derzeit nicht anzunehmen.