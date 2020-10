Hamburg. Es ist ein besonderer Ort, der sich bei Heiratswilligen jedes Jahr großer Beliebtheit erfreut: Das Hamburger Rathaus, das auch im kommenden Jahr Paaren einen besonderen Service anbietet. An zehn Freitagen werden Ehen nicht bloß im Standesamt, sondern im Rathaus geschlossen.

Die Senatskanzlei weist darauf hin, dass die Termine erfahrungsgemäß (bereits seit 2002 kann man sich im Rathaus das Ja-Wort geben) schnell vergeben sind.

Die Heiratstermine 2021 im Hamburger Rathaus im Überblick:

5. Februar 2021

9. April 2021

14. Mai 2021

4. Juni 2021

18. Juni 2021

2. Juli 2021

6. August 2021

3. September 2021

8. Oktober 2021

3. Dezember 2021

Hochzeit im Hamburger Rathaus hat drei Haken

Doch eine Hochzeit im Rathaus hat auch Haken. Denn wer sich in dem Prachtbau das Ja-Wort geben möchte, wird zur Kasse gebeten. "An Gebühren für eine Eheschließung im Rathaus erhebt das Standesamt 300 Euro, sowie die üblichen Gebühren für die Anmeldung der Eheschließung und die Eheurkunden", heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Senatskanzlei. Zusätzlich werden vom Landesbetrieb Rathausservice 75 Euro in Rechnung gestellt.

Und: Paare, die sich an diesem besonderen Tag mit der Limousine vorfahren lassen möchten, müssen sich von diesem Plan verabschieden. Denn auf dem Rathausmarkt ist es nicht möglich, vorzufahren und zu parken. Dritter Haken: Die Termine finden unter Vorbehalt statt. In der Mitteilung heißt es dazu: "Steigende Infektionsraten und Gefährdungslagen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie können zu Absagen bzw. einer Schließung des Rathauses führen."

Hochzeitspaare, die sich dennoch für das Rathaus entscheiden, befinden sich in jedem Fall in guter Gesellschaft: Hamburgs Ballett-Direktor John Neumeier und der Chef des UKE-Herzzentrums Hermann Reichenspurner haben sich ebenfalls im Rathaus das Ja-Wort gegeben. Terminabsprachen und Fragen beantwortet das Standesamt Hamburg-Mitte unter der Telefonnummer 040/42854 2653.