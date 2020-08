Hamburg: Mord an Maria A. wird erneut Thema bei „Aktenzeichen XY“

Hamburg. Der mysteriöse Mord an der Prostituierten Maria A. wird erneut Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“. Die Polizei erhofft sich neue Hinweise im Fall „Rosa“, der vor drei Jahren Hamburg erschütterte. Im Fokus der Ermittlungen steht ein T-Shirt, an dem DNA des Opfers, aber auch des möglichen Täters gefunden wurden.

Die Ermittler im Fall "Rosa" sind sich sicher, dass das T-Shirt mit DNA-Spuren eine wichtige Spur sein könnte.

Foto: Polizei Hamburg

Das Modell des T-Shirts war vor 2015 verkauft worden, nur wenige Tausend wurden bundesweit in Umlauf gebracht. Das fragliche Exemplar war auffällig groß (3XL). Es war im Bereich Leuchtfeuerstieg im Stadtteil Rissen am Elbufer aufgefunden worden.

Im August 2017 waren nach und nach insgesamt zwölf Leichenteile der aus Äquatorialguinea stammenden Frau in Hamburger Gewässern aufgetaucht. Die Polizei geht davon aus, dass die Körperteile von einem „Fachmann“, etwa einem Schlachter, Jäger oder Chirurgen, abgetrennt und dann in dem Bereich, in dem das T-Shirt gefunden wurde, in die Elbe geworfen wurden.

Polizeitaucher suchten auch in der Bille nach Leichenteilen. Foto: Michael Arning

Wer kann Hinweise auf das T-Shirt geben?

Mit diesem Bild von Maria A. bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung

Foto: Polizei Hamburg

Maria A., Mutter dreier Kinder, war zum Zeitpunkt ihrer Ermordung 48 Jahre alt. Die aus Äquatorialguinea stammende Frau lebte in Spanien und kam regelmäßig nach Hamburg, um in St. Georg als Prostituierte zu arbeiten. Dort wurde sie auch das letzte Mal lebend gesehen: Am 1. August 2017 soll sie mit einem 50 bis 55 Jahre alten Mann in Richtung Bremer Reihe gegangen sein.

Schon im März 2018 berichtete „Aktenzeichen XY“ über den Fall. Trotz Hunderter Hinweise gibt es bis heute keine heiße Spur. Die Sendung wird am Dienstagabend um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Wer Angaben zum T-Shirt oder dessen Träger machen kann, wird gebeten, sich unter der Hinweisnummer 040 4286-56789 bei der Polizei Hamburg zu melden.

( HA )