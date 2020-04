Hamburg. Auch am Osterwochenende ist das Coronavirus in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern das beherrschende Thema. Über schrittweise Lockerungen der Corona-Auflagen und Kontaktbeschränkungen beraten Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die anderen Ministerpräsidenten der Länder erst nach dem Osternfest. Auch Ostern gilt deshalb, sich trotz des sonnigen Frühlingswetters an die Coronaregeln zu halten. Aber es gibt auch gute Nachrichten in Coronazeiten – zum Beispiel die besondere Oster-Überraschung der Hamburger Feuerwehr.

Unterdessen ist die Zahl der an Covid-19 Erkrankten in Hamburg am Freitag um 124 weitere Fälle (Vortag 148) auf insgesamt 3642 gestiegen, die Zahl der Coronatoten hat sich laut Gesundheitsbehörde auf 38 (Vortag 33) erhöht. 87 Coronapatienten liegen in Hamburg auf einer Intensivstation – am Vortag waren es 79.

Coronavirus – alle Entwicklungen im Newsblog des Hamburger Abendblatts:

Corona-Verfügungen: Ruhiger Karfreitag im Norden

In Hamburg und Schleswig-Holstein wurden bei sonnigem, aber kühlem Wetter am Karfreitag kaum Ausflügler gesehen. Auf den Straßen war es ruhig, lediglich der Weg rund um die Außenalster war etwas lebhafter besucht, teilte die Polizei Hamburg mit. Zu nennenswerten Verstößen gegen die Corona-Einschränkungen kam es nicht.

Coronavirus in Hamburg: Die Polizei ging am Karfreitag verstärkt rund um die Alster auf Streife.

Auch in Schleswig-Holstein lagen der Polizei keine Erkenntnisse über nennenswerte Verstöße gegen die Corona-Regeln vor. Die Autobahnen waren weitgehend leer. Schleswig-Holstein hat die Einreise zu touristischen Zwecken untersagt.

Corona-Konzert live: Arien von Bach, Mozart und Beethoven

Bach, Mozart, Beethoven - Arien im Allee Theater

Im Rahmen unserer „Digitalen Kulturreihe“ haben am Karfreitag um 21 Uhr Natascha Dwulecki (Sopran) und ihr Kollege Titus Witt (Bariton) gesungen. Zu hören gibt es Oratorien, Geistliches und Oper – von Bach, Beethoven, Mozart. Am Klavier begleitet Ettore Prandi, musikalischer Leiter der Kammeroper. Natürlich stand auch etwas aus der Matthäuspassion zum Anlass auf dem Programm.

Corona: Seebrücke Hamburg plant Abstands-Mahnwache

Die Seebrücke Hamburg hat am Freitag eine große Abstands-Mahnwache für die sofortige Evakuierung der griechischen Lager am 18. April angekündigt. Eine entsprechende Anmeldung mit detaillieren Angaben, wie der Infektionsschutz bei der Aktion gewährleistet wird, werde der Polizei unmittelbar nach dem Osterwochenende übermittelt, teilte der Verein mit.

„Die Ankündigung der Bundesregierung statt der bis zu 40.000 Schutzbedürftigen gerade einmal 50 aufnehmen zu wollen, steigert unsere Empörung nochmals“, sagte Christoph Kleine von der Seebrücke Hamburg. "Stattdessen erwarten wir dringend, dass allein in Hamburg mehrere Hundert Menschen aus Moria ankommen."

Der Verein Seebrücke demonstriert immer wieder für die Ausweitung der Flüchtlingshilfe, wie hier Anfang März.

Auf Grundlage der Ankündigung von Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) erwarte die Seebrücke nun Kooperation statt Total-Verbote. „Wir denken an eine Mahnwache rund um die Binnenalster", so Kleine. "In einem Abstand von drei Metern können dort etwas mehr als 500 Menschen teilnehmen." Zudem fordert die Seebrücke, dass alle Bußgeldverfahren gegen protestierende Menschen, die sich an alle Abstandsregeln gehalten hätten, unverzüglich eingestellt werden.

Erste Lieferung von Beatmungsgeräten in Hamburg angekommen

Am späten Donnerstagabend ist die erste Lieferung von Beatmungsgeräten – 74 Stück – in Hamburg angekommen. Darunter sind 16 Geräte für Patienten, die nicht mehr selbständig atmen können, und 58 Beatmungsgeräte, die Patienten bei der Atmung unterstützen können, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Eine Lieferung von sogenannten „High End Intensiv Beatmungsgeräten“ und Patientenmonitoren ist vom Bund für die kommende Woche angekündigt worden.

Den Angaben zufolge gehen die Geräte zunächst an die Kliniken, die bereits in größerem Umfang Covid-19-Fälle versorgen und dringenden Bedarf an Beatmungsgeräten angemeldet haben. "Voraussetzung ist, dass die Geräte auch mit den bereits vorhandenen ITS- und Beatmungssystemen kompatibel sind", teilte die Behörde mit. Deshalb kommen die Geräte, die Patienten invasiv beatmen, in erster Linie in die sechs Hamburger Asklepios Kliniken und das Katholische Marienkrankenhaus.

Gesundheitsbehörde nimmt 74 Beatmungsgeräte für Hamburg in Empfang. Diese werden zunächst an Krankenhäuser verteilt, die bereits in größerem Umfang #CoronaHH-Fälle (insbesondere im Intensivbereich) versorgen. Weitere Infos & aktuelle Fallzahlen: https://t.co/vmFltXUId0 pic.twitter.com/u9gPdO4Tei — Hamburger Senat (@Senat_Hamburg) April 10, 2020

Coronavirus: Behörde meldet 124 neue Infizierte in Hamburg

Wie die Gesundheitsbehörde am Freitag mitteilte, verzeichnet Hamburg seit gestern 124 neue Corona-Fälle. Damit ist die Zahl der in Hamburg an Covid-19 Erkrankten auf 3642 angestiegen. Am Vortag hatte es 148 neue Corona-Fälle gegeben und insgesamt war die Zahl auf 3518 Infizierte gestiegen.

Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit 264 Hamburger (Vortag 260 Patienten) wegen des Coronavirus in Krankenhäusern, davon liegen 87 Personen auf Intensivstationen (Vortag 79). Eine neue Schätzung zu Genesenen hat die Gesundheitsbehörde heute nicht veröffentlicht.

Nach den Angaben des Robert Koch-Instituts sind in Hamburg 53 Personen mit einer Covid-19-Infektion verstorben. Laut Angaben des Instituts für Rechtsmedizin konnte bei 38 Personen die Covid-19 Infektion als todesursächlich festgestellt werden, teilte die Behörde am Freitag mit. Am Vortag waren es fünf Corona-Tote weniger. Zum Hintergrund der Zählweise der Todesfälle: Das RKI listet alle Todesfälle mit dem Nachweis einer Coronavirus-Infektion auf. In Hamburg werden alle Todesfälle mit Corona-Infektion durch das Institut für Rechtsmedizin begutachtet. Dadurch wird medizinisch differenziert nachgewiesen, welche nicht nur mit, sondern ursächlich durch eine Covid-19-Erkrankung gestorben sind.

Verhaltensregeln und Empfehlungen der Gesundheitsbehörde:

Reduzieren Sie Kontakte auf ein notwendiges Minimum und halten Sie Abstand von mindestens 1,50 Metern zu anderen Personen

Achten Sie auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die Armbeuge)

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife

Vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund

Wenn Sie persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten Sie sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen an ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden

Corona in Hamburg: Cornelia Poletto kocht um 16 Uhr live

Wer der Hamburger Star-Köchin mal über die Schulter schauen möchte, hat heute am Karfreitag die Gelegenheit dazu: Poletto wird um 16 Uhr live auf Instagram kochen. In Coronazeiten findet so der ein oder andere vielleicht noch eine Anregung für sein Ostermenü.

Corona: Oberhafen-Kantine öffnet alte Kaffeeklappe

Wegen der Corona-Pandemie geht die Oberhafen-Kantine in Hamburg 100 Jahre zurück – zurück in die Zeit der Kaffeeklappen. Von diesen ist die Oberhafen-Kantine heute die einzige real bewirtschaftete – abgesehen von der im Hafenmuseum, schreiben die Betreiber des kleinen schiefen Häuschens an der Stockmeyerstraße.

Corona in Hamburg: In dieser Woche hat die Oberhafen-Kantine bereits einen Testlauf mit der Kaffeeklappe gestartet (Archivbild).

In dieser Woche hat die Oberhafen-Kantine bereits einen Testlauf mit der Kaffeeklappe gestartet. "Die Testage in dieser Woche verliefen bisher schon recht gut", heißt es vonseiten des Restaurants. "Und vor allem hatten wir sehr, sehr viele glückliche und hocherfreute Gäste." Man wolle in der kommenden Woche von Dienstag bis Freitag auf jeden

Fall weitermachen. Und auch am Ostersonnabend und Ostersonntag ist die Kaffeeklappe jeweils von 12 bis 15 Uhr geöffnet.





Sechs neue Corona-Fälle im Landkreis Lüneburg

Seit Freitag gibt es im Landkreis Lüneburg sechs weitere bestätigte Coronavirus-Infektionen – damit liegt die aktuelle Zahl der gemeldeten Fälle bei 140. Eine Person befindet sich wegen Covid-19 in stationärer Behandlung im Klinikum Lüneburg und eine Person in der Elbe-Jeetzel-Klinik in Dannenberg. Die Zahl der Genesenen ist gegenüber dem Vortag unverändert: Insgesamt haben 71 Menschen aus dem Landkreis Lüneburg, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, die Corona-Infektion überwunden.

Corona im Norden: Regierung und Sozialpartner rücken zusammen

Die Landesregierung, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Nord und die Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein (UV Nord) haben sich in der Coronakrise zu einer engen Zusammenarbeit bekannt. Gemeinsames Ziel aller Sozialpartner sei es, Unternehmen und Arbeitsplätze zu schützen, heißt es in einer am Freitag in Kiel verbreiteten Mitteilung der Landesregierung. Vereinbart sei ein wöchentlicher Meinungsaustausch, in den auch die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern sowie Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) einbezogen seien.

Verabschiedet wurde eine gemeinsame Erklärung. „Wir senden damit ein wichtiges Signal an alle Unternehmen und ihre Beschäftigten“, teilte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mit. Es gehe um zügige, zielgerichtete und transparente Lösungen, die schnell in den Unternehmen und bei den Beschäftigten ankommen. Der Austausch mit allen Sozialpartnern sei daher auch in den kommenden Wochen notwendig, um die Fragen und alle Herausforderungen gemeinsam zu besprechen und zu klären.

Coronavirus – die Bilder zur Krise:

Mit Sicherheitsabstand: Menschen sitzen und liegen am Hamburger Elbstrand in Övelgönne. Bei schönem Wetter hielt es am Montag viele Menschen nicht zu Hause. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Mit und ohne Corona: Am Karfreitag war der Fischereihafen von Niendorf (Ostsee) noch voller Menschen (r.), am vergangenen Sonnabend menschenleer. Foto: Markus Scholz / dpa

Ungenutzte Strandkörbe stehen am Nordseestrand in St. Peter-Ording. Während normalerweise zu dieser Zeit Feriengäste den Strand bevölkern, ist wegen der Einschränkungen durch das Coronvirus nur Einheimischen der Besuch des Strandes erlaubt. Foto: Carsten Rehder / dpa

Auf der Autobahn 23 herrschte Richtung Nordsee herrschte am Wochenende gähneende Leere. Nur Einheimischen und Berufstätigen der Besuch der Küstenorte gestattet. Foto: Carsten Rehder / dpa

Benita und Immanuel Grosser zu Beginn einer Yogastunde, die sie per Smartphone live im Internet streamen. Das Yoga-Zentrum "Y8" in Hamburg-Eimsbüttel, ein gemeinnütziger Verein und Kunstraum, überträgt täglich mehrere Kurse per Livestream. Foto: Christian Charisius / dpa



Beim HSV wird seit Montag nach fast vier Wochen Zwangspause wieder trainiert. Die Spieler gehen im empfohlenen Abstand voneinander auf den Platz, Zuschauer sind nicht zugelassen. Foto: Ulrich Perrey / dpa

In der verwaisten Kieler Sparkassen-Arena, wo sonst der THW Kiel regelmäßig vor 10.000 Zuschauern Handball spielt, scheinen sogar die Stuhlstapel auf Sicherheitsabstand zueinander platziert worden zu sein. Foto: Martin Rose / Getty Images

Polizisten überwachen am Sonabend die Coronavorschriften am Hamburger Elbstrand. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil streift sich vor der Besichtigung der Zender-Textilfabrik in Osnabrück eine Gesichtsmaske über, die dort hergestellt wird. Foto: Friso Gentsch / AFP

Entlang der Hamburger Außenalster wurde für die Fußgänger ein Richtungsverkehr eingerichtet und ein Mindestabstand von zwei Metern vorgeschrieben. Foto: via www.imago-images.de / imago images/Nikita



Trotz des schönen Wetters blieb die Kieler Innenstadt am ersten Aprilwochenende weitgehend menschenleer. Foto: Guenter Nowack / imago images/penofoto

Seit im nicht systemrelevanten Einzelhandel der Ladenverkauf zur Eindämmung des Corona-Virus untersagt wurde, liefert der Lübecker Buchhändler Finn-Uwe Belling bestellte Literatur direkt zu den Kunden ans Haus. Foto: Markus Scholz / dpa

Geff Harrison singt jeden Nachmittag auf seinem Balkon in der Gustav-Falke-Straße in Eimsbüttel. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Vor einem Eiswagen im Stadtpark hat sich am Sonntag eine Schlange gebildet. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Corona macht's möglich: Diese Paddler haben trotz herrlichsten Wetters die Außenalster am Sonntagmittag weitgehend für sich. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services



Hamburgs erstes Drive-in-Testzentrum hat am Montag in Bergedorf offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Foto: Christina Rückert

Zahlreiche Spaziergänger gehen am Sonntag am Elbstrand spazieren. Foto: Georg Wendt / Georg Wendt/dpa

Polizeikontrolle in Schleswig-Holstein: Hunderte Hamburger wurden am Wochenende an den Landesgrenzen abgewiesen. Foto: Carsten Rehder / dpa

Hamburg: Eine berittene Polizistin kontrolliert die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen. Foto: dpa

Bei bestem Frühlingswetter war am Sonntag, den 5. April, einiges los am Falkensteiner Ufer. Aber (fast) alle halten sich an die Abstandsregel. Foto: Franziska Coesfeld



Handelskammer: Wahl zum Präsidium mit Holger Stanislawski und einem Mann mit Maske. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Restaurant-Inhaber Florian Ridder (l.) übergibt seine Gerichte im Karoviertel in Hamburg per Ramen-Rutsche an die Kunden. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Abstand, bitte! Das gewählte Handelskammer-Präsidium (v. l. n. r.): Niels Pirck, Martina Warning, Wilhelm van der Schalk, Astrid Nissen-Schmidt, Bettina Hees , der neue Präses Norbert Aust sowie Wilfried Bauer. Foto: Michael Rauhe / Funke Foto Sevices

Isemarkt: „Bitte rechts anstellen! Bitte Abstand halten! Gerne Kartenzahlung!“ Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Impressionen aus Hamburg: Die Elbphilharmonie vom Hafen aus gesehen. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey



Der Aussichtspunkt am Alten Elbtunnel. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Einsame Passanten an den Landungsbrücken. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

„Udo’s Imbiss“ in Wilhelmsburg – natürlich auch geschlossen. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Die geschlossene Krypta im Michel. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Einsamer Radler auf der Alten Elbbrücke. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey



Schild im geschlossenen Rathaus. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Abgesperrte Trimm-dich-Station an der Außenmühle in Harburg. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Stephan Garbe (l), Geschäftsführer der Spirituosen-Manufaktur "Gin Sul", Rafael Viera (M), Destillateur, und der Pharmazeut Lasse Gnekow von der Adler Apotheke prüfen den Alkoholgehalt beim Mischen eines Desinfektionsmittels. Die Hamburger Spirituosen-Manufaktur hat mit Hilfe der Adler Apotheke ihren Betrieb vorübergehend auf die Produktion von Hände-Desinfektionsmittel umgestellt. Foto: Christian Charisius / dpa

Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft im großen Festsaal des Rathauses in Corona Zeiten. Foto: Andreas Laible

Das Hallenbad auf St. Pauli ist ab Mittwoch für Obdachlose geöffnet. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Landung einer französischen Militärmaschine am Flughafen Hamburg: Helfer in Schutzkleidung brachten die Patienten zu Krankenwagen. Foto: Michael Arning

Klinikum Bad Bramstedt in der Corona-Krise: Schwester Nicole – sie näht für den Notfall Gesichtsmasken aus Baumwollstoffen, die in die Kochwäsche gehen (falls die regulären Masken ausgehen). Foto: Wolfgang Klietz

Prof. Stefan Kluge ist Direktor der Klinik für Intensivmedizin des UKE. Foto: Axel Heimken / dpa

Hamburg: Menschen musizieren in der Schinkelstraße (Winterhude) in ihren Fenstern und auf den Balkonen. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Auch am Elbstrand von Övelgönne überprüft die Polizei regelmäßig das Einhalten des Kontaktverbots. Foto: Imago/Nikita



Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher bei einer Telefonaktion des Abendblatts zur Coronakrise Foto: Andreas Laible / HA

Marcell Jansen (r. im Bildschirm) hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt als HSV-Aufsichtsratsvorsitzender in einer virtuellen Pressekonferenz. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Nackte Schaufensterpuppen mit Atemschutzmasken in einem Schaufenster in Wien. Foto: Privat / dpa

Hamburg: Ein Herz leuchtet an der Fassade des Hamburger Westin-Hotel in der Elbphilharmonie. Foto: Christian Charisius / dpa

Hamburg: Die beiden Aida-Schiffe "Aidaaura" und "Aidacara" (r) liegen am Kreuzfahrt-Terminal Steinwerder. Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises hat die Fahrten ihrer 14 Schiffe umfassenden Flotte wegen der Ausbreitung des Coronavirus zunächst bis Anfang April eingestellt. Foto: Christian Charisius / dpa



Polizisten patrouillieren vor dem Eingang zu einem Supermarkt auf einer Einkaufsstraße in Hamburg. Foto: Axel Heimken / dpa

Baumwall vor der Elbphilharmonie: Leere Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Gastronom Thomas Pinçon muss wegen Corona seinen Laden Cafe des Artistes am Gerhart-Hauptmann-Platz im Thalia Theater schließen. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Leere U-Bahn U3 Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Hamburg: Eine Frau geht in dem sehr verwaisten Hamburger Hauptbahnhof auf dem Bahnsteig. Foto: Georg Wendt / dpa



Alsterarkaden Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Leerer Rathausmarkt Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Eine Anästhesistin richtet ein Intensivbett für einen Coronapatienten ein. Foto: Felix Kästle / dpa

Ein Medizinerin schaut auf einen Corona-Test im Labor. Foto: Hans Klaus Techt / dpa

Museen in Zeiten der Corona Krise: Die Direktorin des Bucerius Kunst Forums, Kathrin Baumstark, zeigt Werke von David Hockney. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services



Die Baumärkte boomen. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Scharbeutz: Ein Polizist kontrolliert Fahrzeuge mit nicht lokalen Kennzeichen, um das Einreiseverbot für Touristen nach Schleswig-Holstein durchzusetzen. Foto: Markus Scholz / dpa

Hamburg: Am Elbstrand bei Övelgönne sind am Mittag nur wenige Spaziergänger unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Hamburg: Das Einkaufszentrum "Europapassage" ist zur Mittagszeit fast menschenleer. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Coronakrise: Trotz Appells der Bundeskanzlerin gehen noch viele Menschen spazieren. Hier Spaziergänger und Jogger an der Alster. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services



„Stay at home!“ Mit dieser himmlischen Botschaft hat der Berufspilot Jean-P. Sievers am Sonnabend in Hamburg seine Runden durch die Luft gedreht. Foto: Roland Magunia

Hamburg: Gaby Wulff wäscht mit einem Schal als Mundschutz die Haare einer Kundin. Die Friseurmeisterin fordert in einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel die Schließung aller Friseurläden als Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus. Foto: Markus Scholz / dpa

Coronavirus-Quarantäne in Hamburg-Fuhlsbüttel: Menschen sitzen am Fenster in der Sonne und rufen dazu auf, zu Hause zu bleiben, damit sich das Virus nicht weiter ausbreiten kann. Foto: Georg Schulz / HA

Coronavirus in Hamburg: Am Freitagabend patrouillierten Beamte unter anderem am Jungfernstieg, um zu kontrollieren, ob sich die Menschen an die Corona-Verordnung halten. Foto: TV News Kontor

Der Hamburger Berufspilot Jean-P. Sievers will die Menschen mit seinem Banner aufrütteln: Stay at home! Foto: Roland Magunia



Schlange auf dem Isemarkt Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Hamburg: Ein Straßenmusiker spielt mit Mundschutz und Handschuhen auf dem Isemarkt. Foto: Axel Heimken / dpa

Hamburg: Nahezu menschenleer ist der Rathausmarkt vor dem Rathaus um die Mittagszeit. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg, spricht während einer Landespressekonferenz im Kaisersaal im Rathaus. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Corona-Krise in Hamburg: Warnhinweise für Jogger an der Alster Foto: HA/Jörg Riefenstahl



Anne Meier-Göring, Richterin im Prozess gegen einen 93 Jahre alten ehemaligen SS-Wachmann, der wegen Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen angeklagt ist, steht vor Beginn der Verhandlung vor dem Gerichtssaal. Der in Hamburg lebende Angeklagte war nach Angaben der Staatsanwaltschaft als junger Mann von August 1944 bis April 1945 im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig im Einsatz. Foto: Axel Heimken / dpa

Ein Besucher des Isemarktes kauft mit einem Mundschutz an einem Verkaufsstand für Fleischwaren ein. Foto: Axel Heimken / dpa

Biertische sind vor den Cafes an der Roten Flora im Schanzenviertel gestapelt. Foto: Axel Heimken / dpa

Ärztin Antje Klein nimmt an einer Drive-in-Teststation in Elmshorn einen Abstrich von einem möglicherweise Infizierten. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Vor dem Haupteingang des UKE ist am Freitag eine Absperrung aufgebaut worden. Foto: Roland Magunia



Schleswig-Holstein für Touristen gesperrt. Das nördlichste Bundesland hat beschlossen, sämtlichen touristischen Verkehr zu verbieten. Darauf weisen Schilder an den Autobahnen unweit der Landesgrenze hin, wie hier beim Maschener Kreuz. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Yared Dibaba mit seiner Band Die Schlickrutscher beim Corona-Konzert des Hamburger Abendblattes. Foto: HA

Spaziergänger, Jogger und Radfahrer kommen sich an der Alster am Freitag sehr nahe. Foto: Marcelo Hernandez

Eine "Einladung" zu einer "Corona-Party". Die Polizei warnt, dass sie konsequent gegen solche Zusammenkünfte vorgehen werde. Foto: Jens Pepper / dpa

Polizisten gehen durch eine Straße am Hansaplatz in Hamburg und kontrollieren, ob die Geschäfte auch geschlossen haben. Foto: Christian Charisius/dpa



Corona-Krise in Hamburg: Bei der Stadtrundfahrt sitzt ein Mann mit Mundschutz im Bus. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Eine Trennwand in den roten Doppeldeckerbussen sorgt für mehr Abstand. Heinrich Schuster ist der Chef, Fahrer Mehmet im Hintergrund. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Der Aufgang zur Plaza und zu den Sälen der Elbphilharmonie ist geschlossen. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Keine Barkasse liegt an den Landungsbrücken. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Corona Krise in Hamburg: Aushang bei Barkassen Meyer. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services



Abstand halten! Vor dieser Apotheke in Hoheluft bildete sich am Montag eine disziplinierte Schlange. Foto: Imago/teamwork

Coronavirus: An der Obdachlosenunterkunft an der Friesenstraße in Hamburg wird ein Patient ins Krankenhaus gebracht. Foto: Michael Arning

Die Einrichtung wurde komplett isoliert. Foto: Imago/epd

Abgeschottet wirkte am Montagabend auch die Reeperbahn. Foto: Imago/Blaulicht News

Dort, wo sonst das pralle Leben tobt, hielt sich wenige Stunden nach Hamburgs Allgemeinverfügung schon kaum mehr eine Menschenseele auf. Foto: Imago/Blaulicht News



Der Begriff Geisterzug erhält eine neue Bedeutung: Der leergefegte Hamburger Hauptbahnhof am Dienstagmorgen. Foto: dpa

Laut Prof. Jonas Schmidt-Chanasit könnten sogar „Corona-Zentren“ in beschlagnahmten Gebäuden nötig sein. Foto: Daniel Bockwoldt / picture alliance / dpa

Ein Hinweisschild vor der Grundschule Hoheluft. Foto: dpa

Verdacht auf Coronavirus an der Hamburger Feuerwehrwache 12 in Altona. Foto: Michael Arning

Corona-Leere in der Großen Freiheit auf St. Pauli Foto: dpa



Die geschlossene Grundschule Knauerstraße am Montagmorgen. Foto: Michael Rauhe

Sylt: Die Dünen in List. Die Corona-Krise hat auch die beliebteste Insel der Hamburger verändert. Urlauber wurden hinunterkomplimentiert. Foto: picture alliance / imageBROKER

Möglichkeit der Desinfektion am Eingang zum Restaurant Hobenköök. Foto: Michael Rauhe

Bei Penny am Mühlenkamp sind die Regale leer. Foto: Insa Gall / HA

Auch bei Rossmann am Heußweg war zeitweise kein Toilettenpapier mehr zu bekommen. Foto: Franziska Coesfeld / HA



Hamburger horten Lebensmittel wegen der Coronavirus-Pandemie: Bei Edeka Niemerszein am Hofweg sind die Regale leer. Deshalb rationiert der Markt nun ausgewählte Lebensmittel. Foto: Insa Gall / HA

Hamsterkäufe: Edeka Niemerszein am Hofweg Foto: Insa Gall / HA

Aukrug: Schülerin Ida Halft zeigt ein Informationsblatt zum Thema Schließung der Schulen. Die Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein bleiben von Montag an bis zum 19. April geschlossen. Foto: Carsten Rehder / dpa

Umsonst angereist: der HSV-Bus vor dem Fürther Stadion. Foto: Daniel Karmann / dpa

Zwei Hunde warten am deutsch-dänischen Grenzübergang auf ihr Herrchen. Dänemark hat wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres seine Grenzen für ausländische Fahrzeuge geschlossen. Foto: dpa



Prof. Marylyn Addo leitet am Hamburger UKE die Infektologie und ist weltweit eine Expertin in Sachen Corona. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Cornelia Prüfer-Storcks (SPD), Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz in Hamburg, wird nach neun Jahren ihr Amt verlassen. In der Corona-Krise machte sie keine glückliche Figur. Foto: Christian Charisius / dpa

Landespressekonferenz mit Bürgermeister Peter Tschentscher. Er zeigte sich spät in der Corona-Krise. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Harry Potter: Das Musical wird verschoben. Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Wegen eines Corona-Verdachts bei einem Passagier landete eine Eurowings-Maschine außerplanmäßig in Hamburg. Foto: TV News Kontor



Die von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt Medizinisches Personal in Schutzkleidung beim Durchführen eines Drive-in-Station Tests auf das Coronavirus. Foto: Uwe Köster / dpa

Hände desinfizieren: Eine der wichtigsten persönlichen Maßnahmen gegen Corona. Foto: Andreas Arnold / dpa

Das Testen gibt es auch als Corona Drive-in. in Singen am Hohentwiel hält ein Mitarbeiter des Labors Dr. Blessing einen Ständer mit diversen Rachenabstrichröhrchen in den Händen. Foto: Felix Kästle / dpa

Die leere Hamburger Messehalle A 4 Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Blick auf den Haupteingang zur Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk). Nach drei positiv getesteten Coronavirus-Fällen ist die Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk) in Hamburg geschlossen worden. Foto: Christian Charisius / dpa



Ein Hinweisschild zur Corana-Situation steht am Haupteingang zum Hamburger Rathaus. Foto: Christian Charisius / dpa

Der gebürtige Hamburger Lars Winkler und seine Frau Heike sitzen auf Teneriffa im Hotel Costa Adeje Palace wegen der Corona-Quarantäne fest. Foto: Privat

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich mit Experten des UKE ausgetauscht und an der Sitzung der dortigen Coronavirus-Taskforce teilgenommen. Foto: Freie und Hansestadt Hamburg

Einsatz am Eppendorfer Marktplatz: Sanitäter und Rettungswagen wurden zu einem Patienten gerufen, der auf dem Boden lag. Foto: Michael Arning

Ein Fahrgeschäft wird auf dem Hamburger Dom auf dem Heiligengeistfeld abgebaut. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Ein Plakat mit Hinweisen zum Schutz vor dem Coronavirus hängt an dem Eingang zur Laeiszhalle. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Eine junge Frau aus Indonesien sitzt mit einem Mundschutz in einer Abfertigungshalle im Flughafen Hamburg. Foto: Bodo Marks / dpa

An den Landungsbrücken im Hamburger Hafen an der Elbe sind nur wenige Besucher unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Das ist doch … Der Markusdom und der Markusplatz im Venedig-Abschnitt des Miniatur Wunderlandes in Hamburg. Die Touristenattraktion musste schließen. Foto: Georg Wendt / dpa

Ein Plakat des Thalia Theaters weist auf die Schließung des Theaters als eine Maßnahme zur Bekämpfung des Coronavirus hin. Foto: Markus Scholz / dpa



Elbphilharmonie: Die Aussichtsplattform "Elbphilharmonie-Plaza" wird geschlossen. Foto: Markus Scholz / dpa

Leere Regale in den Supermärkten. Foto: Christoph Soeder / dpa

Erstmals ist in Hamburg eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Es handelte sich um einen Mitarbeiter der Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Foto: Georg Wendt / dpa

Uni Göttingen: Hinweistafeln mit der Aufschrift "Corona Testzentrum" Foto: Swen Pförtner / dpa

Die Notaufnahme des Kinder-UKE bei Nacht. Foto: Georg Wendt / dpa



Wenig Betrieb im Terminal 1 des Hamburg Airport Helmut Schmidt. Weltweite Reisebeschränkungen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus lassen die Zahlen der Flüge zurückgehen. Foto: Markus Scholz / dpa

Japan: Können die Olympischen Spiele 2020 überhaupt stattfinden? Foto: dpa



Coronakrise bremst Busverkehr im Norden

Leere Busse und damit leere Kassen verursacht die Coronakrise bei großen Verkehrsbetrieben in Schleswig-Holstein. Dies ergab eine stichprobenartige Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Laut Kieler Verkehrsgesellschaft ist die Zahl der Fahrgäste stark zurückgegangen. Für den Monat April rechne man mit rund 40 Prozent weniger Einnahmen. Seit mehr als drei Wochen gelte in der Landeshauptstadt ein Krisenfahrplan. Dabei handle es sich um den Sonnabendsfahrplan ohne die Linien, die zur Universität oder zur Fachhochschule fahren.

Kiel ist kein Einzelfall. In Lübeck sanken die Fahrgastzahlen um gut ein Drittel, sagte die Pressesprecherin der Stadtverkehr Lübeck GmbH, Gerlinde Zielke. Außer den sinkenden Fahrgastzahlen drückt auch der gestoppte Fahrscheinverkauf in Bussen die Einnahmen der Verkehrsbetriebe. Dass Busse leer fahren, sei trotzdem kein Grund, Fahrten weiter zu reduzieren, sagte Dennis Fiedel vom Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (Nah.SH). „Land und Nah.SH ist es wichtig, das Nahverkehrsangebot so weit wie möglich aufrechtzuerhalten, damit diejenigen, die wirklich zur Arbeit fahren müssen, das auch können – idealerweise mit genügend Abstand zueinander.“

Corona: Ostergrüße von Nah.SH

Gute Nachrichten von Amrum: Freie Strandkörbe für die Insulaner

Während auf der Nordseeinsel Amrum normalerweise während des Osterwochenendes reges Treiben herrscht und sich die zahlreichen Touristen in den Cafés, an der Promenade oder am Strand tummeln, ist in diesem Jahr infolge der Coronakrise alles anders: Die Straßen wirken wie ausgestorben, die Restaurants und Cafés haben geschlossen und die Insulaner sind mehr oder weniger unter sich. Um dennoch das Beste aus dieser für alle so herausfordernden Situation zu machen, haben sich die Norddorfer Strandkorbvermieter eine besondere Osteraktion überlegt: Sie haben Strandkörbe am Strand in Norddorf aufgestellt, die sie für die Amrumer kostenfrei zur Verfügung stellen.

Amrum: Wegen der Corona-Pandemie stellen Norddorfer Strandkorbvermieter ihre Körbe den Insulanern kostenfrei zur Verfügung.

„Für viele Amrumer ist das eine Premiere, sie kennen das überhaupt nicht: Fast alle müssen Ostern immer arbeiten – sie waren an den Feiertagen noch nie selbst am Strand oder hatten einfach mal frei“, sagt Strandkorbvermieter Heinz Jannen. „Damit sie das schöne Wetter und die unfreiwillig freie Zeit wenigstens ein bisschen genießen können, haben wir die Strandkörbe aufgestellt – mit genügend Abstand natürlich.“

2032 Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein – 39 Tote

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der gemeldeten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus auf 2032 gestiegen. Das teilte die Landesregierung am Freitag mit. Bis Donnerstagabend waren es 98 mehr als nach der Meldung vom Vortag. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich seit der letzten offiziellen Meldung von 36 auf 39.

Aktuell werden 155 Covid-19-Patienten in Kliniken behandelt. Das ist eine Person weniger als am Vortag. Wie die Landesregierung unter Berufung auf Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) weiter mitteilte, sind seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein 1134 Menschen genesen.

Coronakrise: Wo noch Intensivbetten frei sind

Corona: Oster-Überraschung der Feuerwehr Hamburg

Das dürfte viele Hamburger in der Coronakrise freuen: Feuerwehrmann Matthias Weidner trompetet bei strahlendem Sonnenschein 35 Meter über dem Boden im Korb einer Drehleiter die Hamburg-Hymne "Stadt Hamburg an der Elbe Auen" – im Hintergrund sind Michel, Elbphilharmonie und Speicherstadt zu sehen. Am Karfreitag veröffentlichte die Feuerwehr Hamburg auf Twitter ein Video der musikalischen Einlage und wünschte allen frohe Ostern.

Besonderes Ständchen in Coronazeiten von einem Hamburger Feuerwehrmann.

"Die Aktion soll zeigen: Wir halten zusammen trotz Abstand", sagte Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger dem Abendblatt. Auf Twitter schrieb die Feuerwehr: "'Heil über Dir Hammonia...' In Zeiten von Corona kann gerade dieser Part für Schutz und Gesundheit stehen. Gesundheit für alle Menschen, die in Hamburg leben." Die Kollegen des musikalischen Berufsfeuerwehrmanns hatten übrigens für Matthias Weidner die Drehleiter aufgebaut. Normalerweise arbeitet der mutige Trompeter auf dem Löschboot der Innenstadtwache.

"Heil über Dir Hammonia..."

In Zeiten von #Corona kann gerade dieser Part für Schutz und Gesundheit stehen. Gesundheit für alle Menschen, die in #Hamburg leben.

Eines bleibt gewiss: Trotz ABSTAND HALTEN wir zusammen❗



Ihnen allen Frohe Ostern.https://t.co/YKKxJ8CAbV — Feuerwehr Hamburg (@FeuerwehrHH) April 10, 2020

Hamburger Hafenfähren fahren über Ostern planmäßig

Die Fähren im Hamburger Hafen werden auch über die Ostertage nach den üblichen Sonntags- und Feiertagsplänen verkehren. Die Hamburgerinnen und Hamburger sollten dennoch auf Rund- und Ausflugsfahrten verzichten, teilte die Reederei Hadag am Freitag mit. Die vorgeschriebenen Mindestabstände seien auch an Bord der Fähren einzuhalten, Kioske, Getränkeautomaten und Toiletten außer Betrieb.

Corona: Polizei hat Ostern speziell Elbe und Alster im Blick

Da Hamburg an den Ostertagen sonniges Frühlingswetter erwartet und es somit viele Menschen an die frische Luft ziehen wird, stockt die Polizei Ostern die Zahl der Beamten, die im Stadtgebiet auf Streife unterwegs sind, auf. "Die Kollegen von der Bereitschaftspolizei, die derzeit wegen ausfallender Fußballspiele und nicht gestatteter Demonstrationen andere Aufgaben wahrnehmen können, werden die Präsenzstreifen unterstützen", so ein Polizeisprecher gegenüber dem Abendblatt. Auch die Reserve der Polizeiakademie würde die Streifenbeamten ebenfalls unterstützen.

Coronavirus in Hamburg: Die Polizei wird Ostern verstärkt am Elbstrand und rund um die Alster auf Streife gehen.

Kontrolliert wird die Einhaltung der Coronaregeln wie das Abstandsgebot von 1,5 bis 2 Metern zwischen Personen und die Einhaltung der Coronaregeln an Orten, an denen sich erfahrungsgemäß viele Menschen aufhalten. Dazu zählen der Elbstrand und die Wege rund um die Alster. "Aber auch überall dort, wo die Kollegen Auffälligkeiten beobachten", so der Polizeisprecher.

Dieses Mal ist Ostern anders: Familienbesuche, Spaziergänge oder Osterfeuer sind nur sehr eingeschränkt möglich. Weiterhin gilt: #wirbleibenzuhause. Helfen Sie mit, Leben zu schützen. Gemeinsam gegen #CoronaHH. Was trotz Kontaktbeschränkungen möglich ist: https://t.co/VcSPqEmF0d pic.twitter.com/n1korGSgc9 — Hamburger Senat (@Senat_Hamburg) April 9, 2020

Bäcker und Fleischer haben mit Corona-Folgen zu kämpfen

Die Hamburger Bäcker- und Fleischerbetriebe stehen in der Coronakrise vor einigen Herausforderungen. Als systemrelevante Betriebe können sie zwar weiterhin öffnen, müssen ihre Abläufe aber an die neue Situation anpassen. Außerdem brechen in der Krise wichtige Geschäftsbereiche weg, was zu Umsatzrückgängen führt. Die Fleischer müssen gezwungenermaßen aufs Catering und den Party-Service verzichten. Auch der Imbissverkauf ist in vielen Läden zurückgegangen. Je nach Ausrichtung trifft das die Fleischer unterschiedlich stark.

„Manche Betriebe machen 60 bis 70 Prozent vom normalen Umsatz, bei anderen beträgt der Umsatz hingegen gleich Null“, sagte der Sprecher der Hamburger Fleischerinnung, Michael Durst. Ähnliche Erfahrungen machen die Bäckereien in Hamburg. Läden in der Hamburger-City, an den Bahnhöfen, dem Flughafen und in Einkaufszentren treffe es besonnders schwer, berichtete der Sprecher der Hamburger Bäckerinnung, Heinz Hintelmann. Für sie habe das Ausbleiben von berufstätigen Kunden, Reisenden und Besuchern der Einkaufszentren durch die Corona-Pandemie große Umsatzeinbußen zur Folge. Auch Betriebe, die vornehmlich das Gastronomie- und Hotelgewerbe beliefern, hätten in der aktuellen Situation zu kämpfen, sagte Hintelmann weiter.

Coronakrise: Kirche online – alle Gottesdienste in Hamburg

Wegen der Coronakrise darf es in den Kirchen keine Gottesdienste geben – auch Ostern nicht. Doch viele Gemeinden in Hamburg bieten Podcast-Andachten, Videobotschaften, Telefonketten und „Vespertüten“ zum Abholen.

Kirche online: Alle Gottesdienste in Hamburg

Corona: Ostergrüße vom Tierpark Hagenbeck

Der Tierpark Hagenbeck hat wegen der Coronakrise nach wie vor geschlossen. Auf Facebook hält der Tierpark die Besucher jedoch auf dem Laufenden, informiert über verschiedene Tiere – und wünscht frohe Ostern. "Macht das Beste draus!", schreibt Hagenbeck in einem Post.

Corona: Hamburg erwartet Ostern sonniges Frühlingswetter

Das Hoch "Max" beschert den Hamburgern an den Ostertagen viele Sonnenstunden. Doch Verabredungen zum Grillen am Elbstrand oder das Picknick an der Alster mit Familie und Freunden müssen dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Wer die Coronaregeln beachtet und den Abstand zu den Mitmenschen einhält, kann aber durchaus den einen oder anderen Spaziergang für Karfreitag, Ostersonnabend und für die beiden Feiertagen planen.

DWD Videoclip zum #Osterwetter



Wie das Wetter zu #Ostern in Deutschland wird, erläutert Dipl.-Met. Dr. Jens Bonewitz aus dem #DWD TV-Studio. Er gibt dabei Tipps, was man beachten sollte, wenn man sich in den nächsten Tagen draußen aufhält, im Rahmen der momentan gültigen Regeln. pic.twitter.com/QwxZ2s4F78 — DWD (@DWD_presse) April 9, 2020

Der Karfreitag präsentiert sich mit einem Mix aus Sonne und Wolken. "Die Sonne scheint neun Stunden lang über Hamburg und es wird 14 Grad warm", so Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Und: Es bleibt trocken. Trocken bleibt es auch in der Nacht zum Sonnabend. Tagsüber zeigt sich die Sonne am Sonnabend elf Stunden am Stück, bei 17 Grad Tageshöchsttemperatur. Mit 13 Stunden Sonne wartet der Ostersonntag auf. Es wird sommerliche 22 Grad warm. Erst am Ostermontag kühlt es ab. Dann wird es nur noch maximal 13 Grad warm.

So holen Sie sich Ostern das Restaurant nach Hause

Ostern in Coronazeiten: Tschentscher wendet sich an die Bürger

"Viele von uns können die Ostertage nicht so verbringen, wie wir es gewohnt sind", hat Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher in einer kurzen Osteransprache am Donnerstag gesagt. Er hoffe aber, dass es den Bürgerinnen und Bürgern gelinge, trotz der geltenden Einschränkungen Ostern "auf besondere Weise zu verbringen".

Gericht kippt Corona-Reiseverbot in Mecklenburg-Vorpommern

Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns dürfen nun doch über Ostern Tagesausflüge zu den Ostseeinseln, zur Küste und in die Seenplatte machen. Das Oberverwaltungsgericht Greifswald kippte am Donnerstag überraschend in zwei Eilverfahren das von der Landesregierung verfügte Reiseverbot. Paragraf 4a der entsprechenden Verordnung sei bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache außer Vollzug gesetzt worden, teilte das Gericht mit.

Die Seebrücke im Ostseebad Binz auf der Insel Rügen: Osterausflüge sind nach einem Gerichtsurteil in Mecklenburg-Vorpommern trotz der Coronapandemie nun doch erlaubt.

Die Landesregierung hatte angeordnet, dass Tagesausflüge auf die Ostseeinseln, in die Gemeinden entlang der Ostseeküste, in die Stadt Waren an der Müritz sowie in weitere Gemeinden auch für Bürger Mecklenburg-Vorpommerns verboten seien. Ursprünglich wollte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) damit auch Osterausflüge auf die häusliche Umgebung beschränken. Ein Osterspaziergang an der Ostseeküste wäre demnach von Karfreitag bis Ostermontag ausschließlich den Einwohnern der Küstengemeinden möglich gewesen.

Gegen die Restriktionen hatte unter anderem ein Greifswalder Rechtsanwalt geklagt. Für Auswärtige bleibt die Reise über Ostern nach Mecklenburg-Vorpommern jedoch bis auf gewisse Ausnahmen untersagt.

