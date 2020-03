Hamburg. Die Coronavirus-Pandemie in Hamburg und dem Norden hat immer größere Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern sind in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen verboten, um die Ausweitung des Coronavirus' zu verhindern. In Hamburg soll eine entsprechende Verfügung am heutigen Donnerstag in Kraft treten. Der Hamburg-Marathon im April und der Hamburger Frühlingsdom sind bereits abgesagt worden.

Ferienrückkehrer aus Corona-Risikogebieten sollen den Schulen, Kitas und Altenpflegeeinrichtungen fernbleiben. Aus Angst vor dem Virus SARS-CoV-2 vermeiden viele Menschen den Kontakt zu anderen. Dennoch steigt die Zahl der Personen in Norddeutschland, die an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt sind, täglich.

Coronavirus: Keine flächendeckende Schließung der Kitas geplant

Die Sozialbehörde betonte am Donnerstagvormittag, dass es "nach derzeitigem Stand keinerlei Planung für eine flächendeckende Schließung der Kitas in Hamburg" gebe. Dazu gebe es aktuell noch keinen Anlass, auch weil Kinder nach den jetzigen wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht besonders von dem Coronavirus betroffen seien, sagte Martin Helfrich, Sprecher der Sozialbehörde.

Wichtiger sei es darum, im Einzelfall entsprechend zu reagieren. Sollte ein Krankheitsfall in einer Kita auftreten, heiße es aber auch nicht, dass direkt die ganze Einrichtung geschlossen werde. "Hier gibt es keinen Automatismus", sagt Helfrich. Man müsse im Einzefall gucken, zu welchen Personen der Erkrankte Kontakt hatte und ob man eventuell nur diese Gruppe schließe.

Corona: Bezirksamt Wandsbek rechnet mit Absagen von Sitzungen

Das Bezirksamt Wandsbek geht davon aus, dass es wegen der Ausbreitung des Coronavirus zu Absagen von Veranstaltungen und Sitzungen der Bezirksversammlung kommt. Ausschussmitglieder, Amtsvertretungen, Referenten sowie Besucher, die sich innerhalb der vergangenen 14 Tage in Regionen und Ländern aufgehalten haben, die zum Risikogebiet für den neuartigen Coronavirus gelten, werden gebeten, vom Besuch abzusehen, teilte ein Sprecher des Bezirksamtes mit. "Aufgrund der aktuellen Entwicklungen kann es möglicherweise zu einzelnen Absagen von Veranstaltungen oder Sitzungen der Bezirksversammlung kommen."

Niedersachsen: Coronavirus-Testzentren und mobile Teams im Einsatz

Im Kampf gegen die Coronavirus-Ausbreitung haben inzwischen in zahlreichen Landkreisen spezielle Testzentren ihre Arbeit aufgenommen. Dort, wo es noch keine solche Zentren gibt, seien mobile Testteams unterwegs, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) mit. Sie nehmen in begründeten Verdachtsfällen Abstriche von Patienten. Testzentren gibt es unter anderem in Braunschweig, Wilhelmshaven, Oldenburg, Vechta, Hannover, Aurich und Lüneburg. Außerdem wurde ein Verteilzentrum für Schutzkleidung für Ärzte und medizinisches Fachpersonal eingerichtet.

„Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir mit Hilfe der Testzentren und der mobilen Teams das Infektionsrisiko für das medizinische Personal in der niedersächsischen Arztpraxen vermindern und die weitere Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen“, sagte KVN-Vorstandschef Mark Barjenbruch. Abstriche werden nach KVN-Angaben nur auf ärztliche Anforderung vorgenommen. Patienten müssten also von einem Arzt angemeldet werden – sie sollten keinesfalls selbstständig in die Testzentren kommen, um sich überprüfen zu lassen.

Klinikum Nordfriesland verhängt Besucher-Stopp in Kliniken

Das Klinikum Nordfriesland hat am Donnerstag wegen der aktuellen Infektionssituation „per sofort“ alle Besuche an den Krankenbetten in den Kliniken Husum, Niebüll und Föhr-Amrum untersagt. Der Besucher-Stopp sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, teilte der Kreis Nordfriesland mit. „Es gibt in unseren Kliniken noch keinen Corona- und keinen Verdachtsfall.“

Die Maßnahme dient nach Angaben des Klinikums dem Schutz der Patienten und Besucher aber auch des Personals. Zudem sei der Besucherstopp ein Beitrag zur Schonung der Materialreserven in den Kliniken. Besuche sind demnach nur noch in Ausnahmefällen und nach Rücksprache mit den behandelnden Ärzten möglich. Vereinbarte Termine in den Ambulanzen, Praxen und Therapiebereichen des Klinikums Nordfriesland können weiterhin wahrgenommen werden.

Coronavirus: Hamburger Frühlingsdom wird abgesagt

Auf dem Heiligengeistfeld haben noch am Mittwoch Arbeiter samt Kran Teile der Loopingbahn aufgebaut. Doch die können nun wohl wieder abgebaut werden. Der Hamburger Frühlingsdom wird wegen des sich ausbreitenden Coronavirus' abgesagt. Das sagte Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) am Donnerstag in Hamburg. Eine entsprechende Allgemeinverfügung stand zunächst noch aus.

Der Dom gilt als das größte Volksfest in Norddeutschland und wäre am 27. März gestartet. Der letzte Frühlingsdom-Tag wäre am 26. April gewesen.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus' sind Großevents in Hamburg mit mehr als 1000 Besuchern bis Ende April untersagt. Davon ist auch der Hamburger Frühlingsdom auf dem Heiligengeistfeld betroffen (Archivbild).

Corona: Schul- und Kitaschließungen in Hamburg?

Diese Frage beschäftigt vor allem Hamburger Eltern: Kommt es wie an anderen Orten an Hamburgs Schulen und Kitas am Montag zu weiteren Einschränkungen oder Schließungen? „Wir analysieren natürlich fortlaufend und mit allen wichtigen Beteiligten die Lage, um angemessene Entscheidungen treffen zu können, ohne allerdings in Panik zu verfallen“, sagte Schulbehördensprecher Peter Albrecht am Donnerstagmorgen. Schulsenator Senator Ties Rabe (SPD) berate sich aktuell auf der Kultusministerkonferenz in Berlin mit seinen Kollegen aller Bundesländer. Eine Entscheidung ist für den Nachmittag angekündigt.

Coronavirus: Hafengeburtstag und Kieler Woche in Gefahr?

Unklar ist, ob große Veranstaltungen nach dem 30. April wieder stattfinden können. Beim Hamburger Hafengeburtstag, der dieses Jahr vom 8. bis 10. Mai stattfinden soll, werden Hunderttausende Besucher erwartet. Auch die Kieler Woche, die 2020 vom 20. bis 28. Juni läuft, ist Jahr für Jahr ein Besuchermagnet. Auf Twitter teilten die Veranstalter mit, dass noch nicht absehbar sei, wie die Coronavirus-Lage Ende Juni in Kiel sein wird. Man beobachte die Situation.

Diese Programmpunkte des Hafengeburtstages stehen bereits fest:

Ökumenischer Gottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis am Freitag um 14 Uhr

Einlaufparade am Freitag um 16 Uhr

Schlepperballett am Sonnabend um 18.30 Uhr

Aida-Feuerwerk am Sonnabend um 22.30 Uhr

Auslaufparade am Sonntag um 17.30 Uhr

Coronavirus: Hamburg-Marathon im April abgesagt

Der 35. Haspa Marathon Hamburg am 19. April kann nicht wie geplant stattfinden. Grund ist auch hier, dass die Gesundheitsbehörde Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern bis Ende April untersagt, um die Ausbreitung des Coronavirus' zu verhindern. "Dies bedeutet allerdings keine finale Absage der Veranstaltung", teilte der Veranstalter mit. "Wir bemühen uns derzeit mit Nachdruck um einen alternativen Veranstaltungstermin in 2020 und stehen dazu mit sämtlichen relevanten Stellen der Stadt im Austausch."

Corona-Krise: Die Ministerpräsidenten der Länder treffen sich

Die Ministerpräsidenten der Bundeländer treffen sich am Donnerstag in Berlin, um über Maßnahmen in der Corona-Krise zu beraten. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) warnte vor Alleingängen von Ländern. „Die Ausbreitung des Virus können wir nur durch gemeinsames, abgestimmtes Handeln im Länderkreis und kluges, konsequentes Vorgehen verlangsamen“, sagte Laschet.

Zur Lösung der Corona-Krise brauche es starke Länder, die bereit seien, Verantwortung zu übernehmen. „Wir setzen auf eine enge Abstimmung. Alleingänge helfen nicht, sondern verunsichern nur“, sagte Laschet. Es brauche eine abgestimmte Haltung. „Ein Abwälzen von Entscheidungen ist in dieser Krise nicht angemessen."

Zahl der Corona-Patienten in Norddeutschland steigt weiter

Der Coronavirus breitet sich weiter aus in Deutschland. Auch im Norden steigen die Zahlen.

Coronavirus im Norden: Das sind die aktuellen Infektionszahlen:

Schleswig-Holstein: 27 Fälle (9 Fälle, Mittwoch, 8 Uhr)

Hamburg: 54 Fälle (35 Fälle, Mittwoch, 8 Uhr)

Mecklenburg-Vorpommern: 17 Fälle (14 Fälle, Mittwoch, 8 Uhr)

Bremen: 32 Fälle (22 Fälle, Mittwoch, 8 Uhr)

Niedersachsen: 78 Fälle (66 Fälle, Mittwoch, 8 Uhr)

(Quelle: Robert Koch Institut, Stand Donnerstag, 12.3.2020, 8 Uhr )

Nord-FDP sagt Parteitag wegen Coronavirus ab

Wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus' hat Schleswig-Holsteins FDP ihren für den 28. März geplanten Landesparteitag abgesagt. "Auf Veranstaltungen wie dem geplanten Landesparteitag kann es wegen der hohen Anzahl und der Intensitäten der Kontaktmöglichkeiten unter ungünstigen Bedingungen zu einer Übertragung auf sehr viele Personen kommen", teilten die Liberalen mit. "Das wollen wir vermeiden." Der Parteitag sollte in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) stattfinden. Er soll voraussichtlich im Frühsommer nachgeholt werden.

Coronavirus: Das müssen Sie über Fachbegriffe wissen

Coronavirus: Eine Klasse von Viren, zu denen der neuartige Erreger gehört

SARS-CoV-2: Die genaue Bezeichnung des Virus, das sich von China aus verbreitet

Covid-19: Die Erkrankung, die das Virus auslöst

