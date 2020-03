Hamburg. James Blunt sollte am Mittwoch in der Elbphilharmonie in Hamburg auftreten. Nun, da die Gesundheitsbehörde in der Hansestadt wegen der Ausbreitung des Coronavirus' Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern verbietet, soll das Konzert ohne Zuschauer stattfinden. Das teilte die Telekom als Veranstalter am Nachmittag mit.

"Gesundheit und Sicherheitsbedürfnis des Publikums haben oberste Priorität", heißt es in der Mitteilung. Die erwarteten 2000 Zuschauer können das "Geisterkonzert" des britischen Popstars ab 21 Uhr stattdessen im kostenfreien Livestream bei MagentaTV und MagentaMusik 360 verfolgen.

Coronavirus: James Blunt vor leeren Rängen in der Elbphilharmonie

Der Aufbau für das Konzert von James Blunt in der Elbphilharmonie.

Foto: Telekom

„Leider kann ich den Street Gig in der Elbphilharmonie Hamburg nicht vor Publikum spielen“, sagte James Blunt. „Ich habe mich sehr auf den Abend mit meinen Fans gefreut. Aber die Gesundheit aller Gäste und Beteiligten ist das Wichtigste. Deshalb bin ich froh, dass wir die Möglichkeit haben, trotzdem in dieser fantastischen Location zu spielen und dass alle Zuschauer über den kostenlosen Livestream der Telekom dabei sein können."