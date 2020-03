Hamburg. Nach einem Sondierungsgespräch mit der CDU am Montagvormittag im Kurt-Schumacher-Haus hat Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) erklärt, es gebe „große Gemeinsamkeiten“ zwischen den beiden Parteien.

Insbesondere in der Wirtschafts- und Finanzpolitik und bei der Inneren Sicherheit liegen SPD und CDU „sehr eng bei einander“, wie Tschentscher sagte. Eine rot-schwarze Koalition sei eine „denkbare Option“ für die Hansestadt. Das Gespräch sei konstruktiv und ergiebig gewesen. Differenzen zeigten sich ihm zufolge erwartungsgemäß bei den Themen Mobilität und Wohnungsbau.

Trotz der Gemeinsamkeiten mit der CDU sei eine Neuauflage der rot-grünen Koalition eine „sehr nahe liegende Option“, sagte der Bürgermeister. Mit den Grünen hatte sich die SPD bereits am 29. Februar zu einem Sondierungsgespräch getroffen, ein zweites Gespräch wird am heute Nachmittag in der SPD-Zentrale stattfinden. Eine Entscheidung über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit den Grünen oder mit der CDU wird der SPD-Landesvorstand am Dienstagabend treffen, wie Tschentscher sagte.

SPD-Landeschefin Leonhard sieht „hohe Hürden“ für rot-schwarze Koalition

SPD-Landeschefin Melanie Leonhard erklärte, für eine Koalition zwischen SPD und CDU gebe es „Hürden, die sehr hoch sind“. Gleichwohl sei ein Sondierungsgespräch mit der CDU schon aus einem „Verantwortungsbewusstsein“ heraus wichtig gewesen. Denn SPD und Grüne hätten bei einer Neuauflage ihrer Koalition in künftigen Bürgerschaft eine große Mehrheit. Neben Tschentscher und Leonhard nahm für die SPD auch deren Fraktionschef Dirk Kienscherf an dem Gespräch teil.

CDU-Landeschef Roland Heintze sagte, das Gespräch mit der SPD habe in einer „sehr angenehmen Atmosphäre stattgefunden. Es gebe aber „in der Tat auch Themen, da wird man länger drüber sprechen müssen“, sagte Heintze und nannte als Beispiel die Mobilität.

Neben Heintze nahmen Ex-CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg, der designierte CDU-Fraktionschef Dennis Thering und die neue CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Anke Frieling an dem Sondierungsgespräch teil. Unter Weinberg hatte die CDU bei der Bürgerschaftswahl einen Stimmenanteil von 11,2 Prozent erhalten, womit sie deutlich unter ihrem Ergebnis von 2015 (15,9 Prozent) blieb.

Rückendeckung für Weinberg nach Kritik der Jungen Union

Die Junge Union (JU) Hamburg hatte deshalb gefordert, Marcus Weinberg nicht an möglichen Koalitionsverhandlungen mit der SPD zu beteiligen. Dies führte zu einer heftigen Diskussion unter den Mitgliedern der CDU, viele Mitglieder gaben Marcus Weinberg Rückendeckung. Nach dem Sondierungsgespräch mit der SPD am Montag äußerte sich Weinberg nicht.

Die SPD war bei der Bürgerschaftswahl am 23. Februar mit 39,2 Prozent stärkste Kraft geworden, hatte allerdings 6,2 Prozent gegenüber 2015 verloren. Die Grünen kamen auf 24,2 und verdoppelten damit fast ihr Wahlergebnis von 2015.