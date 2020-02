Hamburg. Warten sind Hamburgs Erste Bürgermeister nicht gewohnt. Aber es gibt Ausnahmen, die ein uraltes Protokoll vorschreibt. Also wartete am Freitagabend Peter Tschentscher (SPD), der Wahlsieger vom vorigen Sonntag, auf dem obersten Absatz der Senatstreppe auf zwei Männer – die Ehrengäste des mehr als 600 Jahre alten Matthiae-Mahls.

Als ersten Ehrengast begrüßten Tschentscher und seine Frau Eva Maria Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD). Auf ihn sollte eigentlich Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg folgen. Doch der musste den Termin wegen der Eskalation zwischen der Türkei und Syrien kurzfristig absagen und an einem Nato-Sondertreffen teilnehmen.

Für Stoltenberg betrat sein Stellvertreter Mircea Geoană aus Rumänien die Senatstreppe, um am ältesten noch begangenen Festmahl der Welt mit rund 380 geladenen Gästen teilzunehmen. Zugesagt hatten auch das konsularische Korps, weitere Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Religionen und Wissenschaft sowie Hamburgs Ehrenbürger.

Matthiae-Mahl: 20 Gäste noch kurzfristig abgesagt

Allerdings hatten in den vergangenen 24 Stunden noch 20 Gäste abgesagt, einige von ihnen wegen Unwohlseins. Zu den Teilnehmern gehörte Bischöfin Kirsten Fehrs, die über die beiden Ehrengäste sagte: „Angesichts der vielfältigen Krisenherde in der Welt ist ihre Anwesenheit ein wichtiger Blick über den Tellerrand.“ Tatsächlich rückte das Matthiae-Mahl 2020 die europäische Sicherheit und Hamburgs Rolle als internationale Handelsmetropole in den Mittelpunkt. Außenminister Maas hatte links neben dem Bürgermeister Platz genommen und sagte in seiner Rede, dass in der internationalen Politik nur eines gewiss sei – die Ungewissheit.

Eine „Entkoppelung europäischer und amerikanischer Sicherheit wäre brandgefährlich“, betonte der Minister. Das transatlantische Bündnis dürfe „deshalb nicht für hirntot erklärt werden“. Womit er auf die negative Einschätzung des französischen Präsidenten reagierte. Es brauche Ansätze kooperativer Sicherheit, wie Deutschland sie in der Nato verfolge. Wichtig seien in dieser Zeit ein neuer Dialog über nukleare Abrüstung – und mit Russland, so der Minister.

Peter Tschentscher erinnerte in seiner Rede an die Rolle der Hanse

Mit Blick auf die rechtsradikale Gewalt in Deutschland rief der Außenminister dazu auf, Freiheit und Demokratie zu verteidigen. „Die Demokraten müssen laut sein – seien Sie laut!“, rief er den Gästen zu. Die Mehrheit der Menschen wolle ein „weltoffenes und tolerantes Land“. Zu Beginn seiner Rede hatte sich der gebürtige Saarländer unter dem Beifall der Zuhörer als HSV-Fan geoutet. Bürgermeister Peter Tschentscher erinnerte in seiner Rede zum Auftakt des Matthiae-Mahls an die Rolle der Hanse, den mittelalterlichen Städtebund. Damals seien aus ehemaligen Konkurrenten Verbündete geworden.

Der Grundgedanke der Nato, fügte er hinzu, ähnele dem Prinzip der Hanse, auf die der offzielle Name Hamburgs als „Freie und Hansestadt“ hinweise. Auch heute setze sich Hamburg für eine gute internationale Zusammenarbeit ein. Die Hansestadt teile die Überzeugung, dass Deutschland einen Beitrag in der Nato für Frieden und Sicherheit leisten müsse.

Das Essen begann eine Stunde früher als gewohnt

Über die Verantwortung der Nato als Verteidigungsbündnis sprach der frühere rumänische Außenminister und heutige stellvertretende Nato-Generalsekretär Mircea Geoană. Auch er nahm in seiner Festrede Bezug auf die Geschichte der Hanse. Dieselbe Tradition liege der Nato zugrunde, betonte er. Das Bündnis sei nicht bewaffnet, um einen Krieg zu führen, sondern um abzuschrecken. Genauso wie die Hanse bestehe die Hauptaufgabe der Nato darin, Frieden und Sicherheit zu gewährleisten. Wohlstand könne es nur mit Sicherheit geben.

Eine Stunde früher als gewohnt hatte das Essen unter den Kronleuchtern des Festsaals begonnen. Wo die farbenprächtigen Wandgemälde die ersten Bauern und Fischer an Elbe und Alster zeigen, startete bereits um 19 Uhr mit Rücksicht auf den Zeitplan des Nato-Ehrengastes das traditionelle Mahl. Bürgermeister Tschentscher scherzte, der neue Termin könnte sich womöglich auch in den nächsten 400 Jahren bewähren.

Es werden nur noch 80 Servicekräfte gebraucht

Während die Ehrengäste am Haupttisch Platz nahmen, marschierten in Reih und Glied 80 Kellnerinnen und Kellner auf. Dabei gab es eine Premiere: Richtete das Personal die Speisen bislang mithilfe großer warmer Platten für jeden Einzelnen erst am Platz an, so kam nunmehr ein Roll-Service mit vorbereiteten Tellern zum Einsatz. Geht schneller und spart Personal. Statt 120 werden nur noch 80 Servicekräfte gebraucht. Außerdem müssen sie nicht mehr die aufwendige Technik des „französischen Servierens“ beherrschen.

Auf den langen Tafeln stand das nahezu vollständige Senatssilber mit 42 Leuchtern und Silbergeschirr im Schätzwert von 4,1 Millionen Euro.

Vor dem Rathaus demonstrierten am Abend rund 100 Menschen gegen das Matthiae-Mahl. Sie kritisierten, dass Hamburg dafür mehr als 100.000 Euro ausgebe.

Das Matthiae-Mahl: Rosa Kalb, Entenleberpraline und ein Hauch von Frühling

Jasmin-Ranken, Alpenveilchen und Nelken schmückten die 142 Meter langen Tafeln im Festsaal. Unter den fünfarmigen Silberleuchtern servierte diesmal als Chefkoch Der Blaue Hummer Eventcatering Erlesenes aus regionalen Produkten. „Rosa Kalb mit Pistazien-Spinatmantel“ gehörte ebenso zur Menüauswahl wie Karottenkuchen und Entenleberpraline. Wer vegetarische Gerichte bevorzugte, konnte Gemüsetatar auf geröstetem Schwarzbrot, Rote-Bete-Maultaschen und Rosmarin-Kartoffelkrapfen bestellen. Dafür benutzten die rund 380 Gäste insgesamt 3550 Silberbesteckteile. Ein Riesling aus der Pfalz und ein Pinot Noir vollendeten die Gaumenfreude.

20 Köche hatten das Matthiae-Mahl zubereitet, unterstützt von acht Ratsdienern. Die langen Tafeln waren ein ästhetisches Gesamtkunstwerk, das einen ersten Hauch von Frühling verströmte. Lenzrosen, Ranunkeln und Anemonen leuchteten beim Schein der Kronleuchter um die Wette. Doch nicht nur das: Laut Protokoll dienten 15 Polizeischüler in alten Gala-Uniformen als „lebendiger Schmuck“. Damit alles möglichst sauber bleibt, wurden 140 Kilogramm Servietten und Tischdecken benötigt. Zudem standen zehn Reinigungskräfte bereit. Werke nordischer Komponisten und des Hamburger Komponisten Telemann krönten musikalisch das diesjährige Matthiae-Mahl.